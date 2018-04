Nel Parco dell' Aspromonte a caccia delle vacche sacre della ' ndrangheta

Milano. Quarantenne italiano morto di overdose Nel Parco Cassinis : Una morte tremenda, per overdose per un italiano di 44 anni. La vittima è stata trovata con un biglietto aereo per

Orbassano. Ivan Simion si è impiccato Nel Parco di Stupinigi : Un suicidio ha scosso la comunità di Orbassano. Un romeno di 53 anni si è impiccato nel parco di Stupinigi. Ivan

“L’azienda non mi paga da mesi” - operaio si suicida impiccandosi Nel parco : Il 53enne è uscito di casa e si è impiccato a un albero lasciando un bigliettino in cui racconta i problemi economici che lo preoccupavano da tempo.Continua a leggere

Reggio Calabria : al Liceo CampaNella al via 'Settembre al parco - terra tra due mari' : Tutti gli spettacoli saranno rigorosamente ad INGRESSO GRATUITO. Una manifestazione che intende offrire il meglio che la Calabria esprime dal punto di vista musicale e che vede la partecipazione di ...

Il Parco urbano di CisaNello muove i suoi primi passi : Affidati i lavori per la riqualificazione di un'area di oltre 13mila metri quadrati. Previsti la pulizia, la bonifica e l'arredo urbano. Il costo è di 160mila euro

Nel weekend torna l'ora legale e al parco di Monza scatta l'orario estivo : Ore 2 nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo: torna l'ora legale. Orologi avanti di 60 minuti, un'ora di sonno in meno e un'ora di luce in più verso la bella stagione. Da godersi con l'orario ...

Nuovi scavi Nel Parco archeologico di Pompei : recuperati decorazioni - frammenti di affreschi e parti di anfore : A 270 anni di distanza da questo grande inizio, che cambiò la storia dell'archeologia e concesse al mondo l'unicità del patrimonio Pompeiano, si raccontano, dunque, le attività di scavo e le scoperte ...

Milano. Scoperto un campo da Cricket abusivo Nel Parco Alessandrini : “Abbiamo Scoperto un campo da Cricket abusivo, realizzato senza alcun tipo di permesso e/o autorizzazione all’interno del parco Alessandrini“. Lo

Olanda : 7 milioni di fiori Nel romantico parco Keukenhof : Olanda: 7 milioni di fiori nel romantico parco Keukenhof Tulipani, ma anche rose rosse, narcisi e giacinti per un evento floreale unico al mondo. Continua a leggere L'articolo Olanda: 7 milioni di fiori nel romantico parco Keukenhof proviene da NewsGo.

“Incendi Boschivi e Gestione forestale sostenibile” : Nel Parco dell’Aspromonte la seconda tappa che precede il Convegno Nazionale Federparchi : Sarà il Parco dell’Aspromonte ad ospitare, il 22 e 23 Marzo prossimi, la seconda tappa di “avvicinamento” al Congresso Nazionale di Federparchi che si svolgerà a Roma nel mese di Ottobre. Il tema, su cui si confronteranno personalità istituzionali provenienti da tutta l’Italia, autorità accademiche e del mondo delle professioni, è estremante attuale: “Incendi Boschivi e Gestione forestale sostenibile”. Il Convegno è organizzato dal Parco ...

Parco marino di Punta CampaNella - allarme dischetti di plastica : ...//www.citizensciencepc.org/ , il sito di scienza partecipata aperto qualche mese fa dal Parco di Punta Campanella per coinvolgere cittadini e utenti nella segnalazione di problematiche, emergenze ma ...

Trova un piccolo tesoro Nel Parco e lo consegna : Sesto Fiorentino, 18 marzo 2018 - E' una storia che dovrebbe rappresentare la normalità ma invece, ai giorni nostri, rischia di diventare una eccezione o, almeno, non una consuetudine. In ogni caso ...

Smottamento Nel Parco di Portofino : massi precipitano in mare : Smottamento nel parco di Portofino oggi pomeriggio fra porto Pidocchio e Scogli Grossi: alcuni massi sono precipitati in mare ostruendo in parte il sentiero pedonale. La frana potrebbe essere stata provocata dalle piogge degli ultimi giorni. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo e i volontari della protezione civile del comune di Camogli. “Sono caduti sette o otto blocchi di roccia che hanno divelto la ringhiera a livello del mare” ...

C'era una volta il laghetto Nel Parco di San Giovanni a Teduccio : Del laghetto nel enorme parco Troisi di San Giovanni a Teduccio resta soltanto una vasca vuota. La pioggia la riempie ogni volta per qualche centimetro. Così cartacce, buste e altra spazzatura ...