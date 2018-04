Nel cerchio magico grillino fedelissimi di Luigi e rottamatori

ilgiornale

: Con #Fico Presidente della #Camera questa carica assume sembianze umane, esce dal cono di altezzosità lontana dal p… - PediciniM5S : Con #Fico Presidente della #Camera questa carica assume sembianze umane, esce dal cono di altezzosità lontana dal p… - Sport24h_it : World Cup Ritmica: a Sofia per le Farfalle 1 argento e due bronzi - stefanocroce71 : @NicoleGomena Balle. Quando è entrato in campo prima della partita si è messo nel cerchio di centrocampo a mo di s… -

(Di domenica 1 aprile 2018) Il volto da bonaccione dell'ex capogruppo del M5S al Senato Vito Crimi è già preistoria politica. Ma anche la vivacità, tutta femminile, di Roberta Lombardi contro Bersani, nel famoso streaming del 2013, è stata sepolta dalla rottamazione grillina. Cinque anni dopo, il movimento di Beppe Grillo ha cambiato pelle. Il nuovo corso porta la firmadi Maio, acclamato capo politico. Ma dietro le quinte la generazione dei Crimi e Lombardi del futuro già scalpita per rubare la scena agli anziani.Per bruciare le tappe e imporsi come le nuove stelle del firmamento pentastellato. Campania e Sicilia sono i due serbatoi dove Di Maio e Davide Casaleggio pescano la classe dirigente su cui investire per i prossimi anni. Il vecchio direttorio di Grillo è stato sostituito con ildi Di Maio, di cui fanno parte i, Danilo Toninelli, promosso capogruppo a Palazzo Madama, ...