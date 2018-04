Nazionale Under 20 - 25 aprile a Manzano amichevole con la Croazia : Terminato l’impegno nel Torneo ‘8 Nazioni’, la Nazionale Under 20 tornerà in campo mercoledì 25 aprile allo stadio Comunale di Manzano (UD) per affrontare in amichevole i pari età della Croazia. Sarà il primo confronto tra le nazionali dei due Paesi a livello di Under 20 e gli Azzurrini giocheranno per la prima volta nella loro storia a Manzano, il comune friulano che nell’agosto 2014 ha ospitato l’amichevole tra la ...

Da venerdì 31 marzo a Macherio la Finale Nazionale Under 20 femminile. : La Cerimonia di apertura di giovedì 30 marzo ha dato il via alla Finale Nazionale U20 femminile che si disputa a Macherio , Palazzetto dello Sport, viale Regina Margherita 2, per i Quarti e le Semifinali e a Desio , PalaBancoDesio, largo Atleti Azzurri d'Italia, . Questo il calendario dei Quarti 14.00 PB Battipaglia-Pall. Varese 95 16.00 ...

Volley : la Nazionale Under 20 prepara l'Europeo a Vigna di Valle : Vigna DI Valle , ROMA, - Il tecnico Monica Cresta della nazionale Under 20 maschile , in vista del torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria, ha convocato 20 giocatori presso il ...

Roma - sospiro di sollievo : niente di grave per Ünder. Il turco resta in Nazionale : La preoccupazione iniziale è svanita del tutto. L'infortunio al ginocchio sinistro, che aveva spaventato la Roma, alla fine non si rivelato così grave. Cengiz Under, uno degli uomini più in forma di ...

Roma - Under si fa male in Nazionale : distorsione al ginocchio : Gelo a Trigoria per l'infortunio di Cengiz Under in Turchia durante l'allenamento di mercoledì pomeriggio. L'esterno ha subito una distorsione al ginocchio sinistro che non ha procurato gonfiore. ...

Silvio Piola - il commovente discorso della figlia agli azzurrini della Nazionale Under 18 : Nell'incontro sono emersi i valori fondamentali che hanno caratterizzato la vita di Piola, legati alla passione per lo sport e alla realizzazione di un sogno: "Quello che state vivendo adesso è un ...

Gigi Di Biagio ct della Nazionale - parla Claudio Gentile : 'Ha fallito con l'Under 21 - non la merita' : "I convocati di Di Biagio? Forse non ci sono giocatori che meritano quella maglia se bisogna fare affidamento su quelli che hanno fallito la qualificazione ai Mondiali, e questo non è positivo". Così ...

Nazionale Under 21 - Edera : “essere qui è importante” : “Sono contento di essere arrivato nell’Under 21: per me è un traguardo molto importante”. Così Simone Edera, alla prima convocazione in Under 21, chiamato dal nuovo tecnico Evani per le amichevoli contro Norvegia (22 marzo, a Perugia) e Serbia (27 marzo, a Novi Sad). “Vediamo con Serbia e Norvegia cosa sapremo fare. Speriamo di vincerle – dice l’attaccante del Torino – L’Europeo 2019 è ...

Nazionale Under 18 - 20 convocati per amichevole con Olanda : Sono venti gli Azzurrini convocati dal tecnico federale Daniele Franceschini per la gara amichevole che la Nazionale Under 18 giocherà contro l’Olanda venerdì 23 marzo (ore 14.30) al campo polisportivo ‘Alessandro Lamarmora – stadio Vittorio Pozzo’ di Biella. La squadra azzurra, reduce dall’amichevole di febbraio contro la Francia, giocherà per la prima volta nella città piemontese. Sette sono i precedenti con ...

Nazionale : ecco i convocati dell’Under 21 : Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico dell’Under 21 Alberico Evani per le amichevoli con Norvegia (22 marzo a Perugia) e Serbia (27 marzo a Novi Sad). Prima convocazione per l’attaccante del Torino Simone Edera, alla sua prima chiamata con l’Under 21. Portieri: Emil Audero (Venezia), Alex Meret (Spal), Simone Scuffet (Udinese); Difensori: Davide Calabria (Milan), Elio Capradossi (Roma), Lorenzo Dickmann (Novara), Gianluca ...

La Azzurra Under20 vola alla Finale Nazionale : Il gioco di squadra e la testa sulle spalle hanno dato i loro frutti! Finale Nazionale! Nell'ultima partita della fase ad orologio le ragazze Under20 targate Azzurra sono entrate in campo concentrate ...