Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale | il Valzer vincente VIDEO

(Di domenica 1 aprile 2018)Di, in unnella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2018. La coppia sembra aver deciso di stravolgere il percorso avuto finora:Disono stati infatti criticati in passato per via delle loro performance non sempre degne di nota. Nonostante questo sono riusciti a proseguire nel talent e superare uno scoglio importante: come saranno andati questa volta? Scopriamo di seguito il verdetto dei giudici per la loro esibizione.Dia Ballando con le Stelle 2018 con undelicato Sembra che la coppia abbia deciso di mettersi sotto durante la settimana di prove. Lasciate da parte le coreografie divertenti che erano costate care con il Cha Cha Cha,Disi sono concentrati su uno dei balli più classici della disciplina. Ovviamente non sono mancati ...