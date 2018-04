Nasce una grande area di libero scambio La rivincita dell’Africa parte dal commercio

Nasce una app che automatizza la sala riunioni : E' l'idea di fabbricadigitale , azienda It specializzata in soluzioni software per il mondo cloud e multimediale, che ha creato una applicazione attraverso la quale è possibile controllare tutti i ...

Domani l'inserto : come Nasce una merendina : Torna Domani con la Gazzetta l'inserto Economia del lunedì. In primo piano un viaggio nel cuore dello stabilimento bakery della Barilla per raccontare come nasce una merendina e vedere dietro le quinte l'industria dolciaria fra tradizione ...

Mercato : Coric e Johansson - Nasce una Roma di baby campioni : Ma come filosofia di base sì, sperando proprio di trovare in giro per il mondo gli altri Under. Il d.s. Monchi , e la sua squadra, 14 persone che monitorano il Mercato globale, hanno messo sotto la ...

Roma - così Nasce una voragine. Ecco il video della maxi buca che si è aperta in circonvallazione Appia : Nel video pubblicato sulla pagina facebook Roma Lavora la maxi voragine che si è aperta in strada a Roma, tra due auto in sosta, sulla circonvallazione Appia. Le due macchine sono rimaste in bilico. Sul posto 4 pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno iniziato l’intervento di recupero. La voragine è larga tre metri per cinque e profonda 6 metri. Il 13 marzo scorso un’altra voragine si era aperta su circonvallazione ...

A Ferla Nasce una sala espositiva permanente per l'ambiente : Rientra nel progetto Edufootprint ha come obiettivo principale quello di migliorare le prestazioni ambientali degli edifici pubblici

Sacco : 'In campo con una propria lista per battere l'antipolitica e far riNascere Avellino' : C'è bisogno di ripartire, e dobbiamo ripartire ovviamente dal centro destra e andare oltre … Il contributo di ognuno di noi è necessario per battere la mala politica clientelare che ci ha ...

Tra Pechino e Mosca Nascerà ora anche una cooperazione militare? : La Manica è più larga, l'Atlantico pure; il richiesto aumento di partecipazione alle spese della Nato di certo non aiuterà le politiche per il rilancio dell'economia ed il superamento della fase ...

Wagner Moura dopo Narcos alla regia di Marighella - dal film dell’ex Pablo Escobar Nascerà una serie tv : Wagner Moura dopo Narcos ha debuttato come regista di un progetto controverso, che gli sta riservando molte critiche ma anche grandi soddisfazioni. L'iconico interprete di Pablo Escobar nelle prime due stagioni della serie Netflix, che tornerà entro l'anno con la quarta stagione dal cast completamente rinnovato, è rapidamente uscito da quel ruolo ingombrante per calarsi in altri panni. Nello specifico, quelli di regista. L'attore ...

Laudato sì : Nasce una rete di comunità per diffondere il messaggio ecologista di papa Francesco e far rinascere Amatrice : Sono passati quasi tre anni dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato si’ di papa Francesco, la «riflessione insieme gioiosa e drammatica» che ha segnato una svolta nella storia della Chiesa non meno che nel pensiero ecologista. «Non c’è ecologia senza giustizia e non ci può essere equità in un ambiente degradato» scriveva allora il pontefice, esponendo in modo potente e chiaro i principi di un’ecologia integrale. Un ...

Nasce U-COAT - la società di Bio-on per il mercato dei fertilizzanti con una soluzione biodegradabile a rilascio controllato nel terreno : Bio-on presenta oggi un nuovo e rivoluzionario utilizzo della bioplastica PHAs, naturale e biodegradabile al 100%. I ricercatori Bio-on hanno sviluppato una soluzione per il rilascio controllato di fertilizzanti, in particolare quelli basati su Urea, un mercato enorme con una produzione annua mondiale di 180 Mln di tonnellate* e in crescita costante del 4% annuo. Il vantaggio è un dosaggio più efficace e un minor consumo di fertilizzante. Quindi ...

Potrebbe mai Nascere una 'internazionale populista' in Europa? : Nei bar di Vienna in autunno girava una storiella: il primo multato per la legge che da poco vietava di coprire il volto era stato un ciclista completamente bardato in una mattina di ordinario freddo. ...

Potrebbe mai Nascere una “internazionale populista” in Europa? : Con un po’ di pigrizia si tende a dire che i populisti vogliono meno migranti, meno potere e soldi ai politici, tasse più basse; e sono contro l’euro e Unione europea. Non è proprio così. Ora l’ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, indica il voto europeo 2019 come suo prossimo obiettivo. L’Europa è un banco perfetto: può essere lui l’ispiratore di «una Internazionale Populista?» ...

Da una costola di Seat Nasce il brand sportivo Cupra : Da una costola di Seat nasce il brand sportivo Cupra La nascita del marchio sportivo Cupra è una delle grandi novità del Salone di Ginevra 2018 Continua a leggere L'articolo Da una costola di Seat nasce il brand sportivo Cupra proviene da NewsGo.

Così Nasce il populismo. Dalla Francia di 30 anni fa una lezione per l'Italia : Nella striscia pubblicata in prima sull'ultimo numero del Canard Enchaîné, il settimanale satirico del mercoledì, si vede un Emmanuel Macron, visibilmente scocciato, attorniato dal fedele primo ministro Edouard Philippe e dal severissimo ministro dell'Interno, Gérard Collomb al cui confronto il nostro Minniti è un campione di buonismo, che prova a spiegarsi e a darsi una ragione politica per "cette ...