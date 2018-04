Napoli | super offerta per Chiesa | la Fiorentina fa ancora muro

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - le sorprese dentro l’uovo di Pasqua : Inter show - super mosse di Genoa - Samp e Torino - colpi di Juve e Napoli : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. In casa Atalanta la prossima cessione eccellente dovrebbe essere quella di Cristante, diversi club di Premier League sul centrocampista, in attacco potrebbe andare via Petagna, così come Ilicic, in entrata occhi su Alberto Cerri fino al momento grande protagonista con il Perugia in Serie B. Il Bologna si ...

Super Sassuolo ferma il Napoli sull'1-1 : la Juve può riscappare : Politano porta avanti i neroverdi e Consigli, con tre grandi interventi, conserva la dote fino all'80', battuto solo dall'autogol di Rogerio. Milik centra la traversa ma i partenopei non riescono a ribaltare il risultato. Stasera tocca ai bianconeri col Milan: se vincono, il vantaggio torna a +4

Napoli - Hysaj : 'Sono pronto : superati i fastidi al ginocchio. Per lo scudetto...' : Elseid Hysaj , difensore del Napoli, ha parlato a Premium Sport prima della partita contro il Sassuolo: 'Ho avuto fastidi al ginocchio ma ho superato tutto. Sto bene e sono pronto. L'importante oggi è vincere, quello che accadrà dopo non ha importanza. Noi ...

Calciomercato Milan - possibile un super scambio con il Napoli in estate Video : Il Milan ha intenzione di mettere a segno alcuni grandi acquisti per la prossima sessione di #Calciomercato estivo. In particolare, il club rossonero vuole ingaggiare un terzino di alto livello. Stando a quanto riporta il noto quotidiano transalpino France Football, il Milan, dopo l'acquisto a parametro zero di Strinic, ha messo nel mirino Faouzi Ghoulam, forte esterno sinistro che milita nelle fila del Napoli. Il laterale franco-algerino ha ...

Napoli - ecco i 6 super acquisti per giugno : li vuole Sarri : Il Corriere dello Sport svela ben 6 nomi sulla lista del Napoli per giugno, voluti da Maurizio Sarri. Si tratta di Chiesa , Verdi e Torreira dalla Serie A, mentre Leno per la porta, Denis Suarez per l'attacco e ...

Montella : “Napoli super ma per titolo dico Juve” : “Il Napoli sta dimostrando di poter competere per il titolo, ha una rosa più corta rispetto alla Juventus ma sta facendo un grandissimo campionato. L’equilibrio nella lotta al titolo è soprattutto merito del Napoli”. Parla così della corsa scudetto il tecnico del Siviglia, Vincenzo Montella, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. “Un pronostico? Non lo so, a logica, pensando in maniera non ...

Ascolti Tv - Inter-Napoli supera Le Iene e Canale 5 : Una media di 3 milioni di spettatori per una partita trasmessa soltanto in pay tv non è facile vederla spesso. Inter-Napoli di ieri sera è andata fortissimo, nonostante non fosse free ma riservata ...

LIVE Pagelle Inter-Napoli in DIRETTA : 0-0. Super sfida a San Siro - Icardi sfida Insigne e compagni : partiti! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE TESTUALE IN TEMPO REALE DI Inter-Napoli Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle dell’incontro tra Inter e Napoli, valido per la Serie A di calcio: il Napoli vuole tornare a guadagnare sula Juventus, mentre l’Inter vuole puntellare il suo piazzamento Champions. La sfida si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo! Appena ufficializzate, inseriremo nel LIVE le formazioni della partita, poi ...

LIVE Pagelle Inter-Napoli in DIRETTA : super sfida a San Siro - Icardi sfida Insigne e compagni : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle dell’incontro tra Inter e Napoli, valido per la Serie A di calcio: il Napoli vuole tornare a guadagnare sula Juventus, mentre l’Inter vuole puntellare il suo piazzamento Champions. La sfida si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo! Appena ufficializzate, inseriremo nel LIVE le formazioni della partita, poi dal fischio d’inizio aggiorneremo costantemente voti e commenti. ...

Juventus - doppio Dybala e (per ora) + 2 sul Napoli - Classifica Lazio - super tacco di Immobile : Show della Joya con un capolavoro su punizione e un tiro da dentro l’area. Il Pipita fallisce un rigore

