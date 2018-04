Napoli | la nuova strategia di Sarri per lo scudetto

Arriva la nuova compagnia "Joon" con i voli Napoli-Parigi : "Joon è un'esperienza di volo nuova, un prodotto più competitivo e innovativo, con una nuova livrea e nuove uniformi, ma tutto il resto appartiene al mondo Air France: dalla qualità dei servizi ai ...

Giustizia - parte da Napoli la sfida per una nuova avvocatura europea : Superare i confini geografici e soprattutto quelli politici per una cultura giuridica comune che, attraverso la valorizzazione del ruolo sociale dell'avvocato, contribuisca alla tutela di tutti, ...

Estorsioni - sgominata la nuova 'gerarchia' dei casalesi attiva tra Caserta e Napoli fino al Basso Lazio - : Blitz contro "nuova Gerarchia Casalese" , neo costituitasi frangia del clan dei casaelesi, derivante dalla fazione Bidognetti , di recente attiva tra i comuni Casertani di Casal di Principe , Parete , ...

Napoli - notte di fuoco alla Pignasecca : nuova stesa davanti alla gente - esplosi almeno 20 colpi : Si spara ancora alla Pignasecca, a 48 ore di distanza dalla ?stesa? di sabato notte, quando erano stati trovati a terra quattro bossoli. Stavolta sono stati esplosi almeno una ventina di...

Napoli. San Paolo : nuova pista d’atletica e illuminazione : La Giunta comunale di Napoli presieduta dal Sindaco Luigi de Magistris ha approvato due deliberazioni riguardanti lo Stadio San Paolo entrambe

Sma - vertice in Procura a Napoli : la nuova 'monnezzopoli' : Uno o più cartelli in grado di fare catenaccio, di fare ostruzionismo. E di far saltare il gioco, quello delle regole e della trasparenza, della migliore offerta, della proposta più competitiva. Meno ...

Napoli - nuova allerta per il gelo : ?scuole chiuse in città e in provincia : Domani giovedì 1 marzo le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private resteranno chiuse . Lo dispone un?ordinanza del Sindaco de Magistris emessa a seguito di un nuovo allerta...

Forza Nuova a Napoli senza tensioni : «Fascisti? C'è chi ama e chi odia l'Italia» : «Io ritengo che fare politica cambiando la toponomastica è grave, perché cancellando le strade si cancella la memoria e la trazione. Oggi fortunatamente non sono successi scontri,...

Napoli blindata per Forza Nuova I centri sociali : non ci saremo : Due appuntamenti in meno di tre ore. Un tour del force in Campania, quello del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, che arriva oggi a Napoli per tenere due comizi: il primo a Giugliano, a mezzogiorno;...