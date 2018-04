calcioweb.eu

: #Napoli, #Alvino shock contro il Sassuolo: “schiavi della #Juventus” [VIDEO] - CalcioWeb : #Napoli, #Alvino shock contro il Sassuolo: “schiavi della #Juventus” [VIDEO] - AleAuz86 : Guardando ancora una volta l'ignobile pantomima di Alvino post Sassuolo Napoli non posso che vergognarmi che un ess… - massimo_scazzo : RT @Jurgen__K: Quindi se la Spal fa la partita della vita e ferma la Juve è una squadra eroica, se il Sassuolo invece ferma il Napoli è per… -

(Di domenica 1 aprile 2018) Il pareggioilnon è andato giù ai tifosi del, in particolar modo viene messo in risalto la differenza di prestazione con gli azzurri e con la Juventus (7-0 il risultatoi bianconeri). Pesanti accuse da parte di Carlo, uno sfogo in diretta finito in rete e che ha indignato i tifosiJuventus, accorsi in massa a ricordare al giornalista napoletano come anche la Spal abbia fermato sul pari la Juventus.come al solito la prende con sportività pic.twitter.com/5OhEIPjryM — Sig. Pistacchio™ (@pisto_goI) 1 aprile 2018 L'articoloil: “schiaviJuventus”sembra essere il primo su CalcioWeb.