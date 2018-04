MSI 2018 | annunciato il formato della competizione!

LIVE Pagelle Napoli-Lipsia - Europa League 2018 in DIRETTA : 0-0. Ha MSI k e compagni per ipotecare gli ottavi di finale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Napoli-Lipsia Benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle dei sedicesimi di finale dell’ Europa League 2017- 2018 di calcio: questa sera il Napoli affronterà il Lipsia in casa nella gara d’andata, per tentare l’accesso agli ottavi . Tra squalifiche, infortuni e scelte tecniche, e con un occhio al campionato, Sarri punterà su un mix tra giovani e titolarissimi. In conferenza però il tecnico toscano ...

Napoli-Lipsia - Europa League 2018 : le probabili formazioni. Azzurri con la squadra tipo - HaMSIk e compagni per la vittoria : Il Napoli è pronto per tornare a giocare in campo internazionale. I partenopei, dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League, ripartiranno dall’Europa League: sotto con il Lipsia nel doppio confronto valevole per i sedicesimi di finale. Giovedì 15 febbraio gli Azzurri saranno impegnati al San Paolo contro l’ostica formazione tedesca che ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la banda di Sarri. Si preannuncia ...