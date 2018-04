Morti sul lavoro | nel 2018 già 151 vittime In tutto l’anno scorso erano state 632

Sono già 151 i Morti sul lavoro dall’inizio del 2018 : Secondo i dati dall'Osservatorio Indipendente di Bologna nello stesso periodo del 2017 erano stati 113, quello di Treviglio è il terzo incidente dell’anno con morti multiple

Svizzera : valanga sulle Alpi - tre Morti e due feriti : I cinque stavano facendo un escursione con pelli di foca a 2450 metri quando sono stati travolti dalla neve. Grazie agli apparecchi di rilevamento, due si sono salvati, altri tre, spagnoil, sono stati ...

Svizzera - valanga sulle Alpi : tre Morti e due feriti : Tre sciatori sono morti e due sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da una valanga sulle Alpi svizzere. Lo rende noto la polizia del Canton Vallese, aggiungendo che le vittime sono cittadini spagnoli. Un altro gruppo aveva avvistato la valanga sabato sera e dato l'allarme dopo aver trovato i cadaveri e i due superstiti. Le operazioni di soccorso sono state "estremamente difficoltose" a causa delle condizioni meteo e della scarsa ...

Marcia a Gaza finita nel sangue. Israele spara sul confine - dieci Morti e centinaia di feriti : Cento cecchini posizionati. I carri armati a presidio del valico di Eretz, i reparti di élite pronti ad entrare in azione. Cronaca di guerra nel "Land Day" palestinese (il 30 marzo del 1976, sei arabi israeliani vennero uccisi dalle forze di sicurezza durante cortei contro le confische di terre in Galilea) che quest'anno Hamas ha trasformato nella Marcia del Ritorno". Una Marcia insanguinata. È il capo di Stato maggiore ...

M5S - Mortificare il Pd in Parlamento è un pessimo investimento sul governo : Solo due vicepresidenze, niente questori né segretari per i dem: minimo sindacale per le garanzie democratiche. Ma se Di Maio non vuole i voti di Berlusconi, come pensa di raccogliere quelli dei ...

Più Morti sul lavoro con immigrati e tragedie in Abruzzo : Sono i lavoratori extracomunitari, con undici casi in piu', a pagare sul fronte delle morti del lavoro nel 2017 un prezzo piu' alto rispetto all'anno prima. E' invece invariato il numero dei casi ...

Geoverdose - una mappa in tempo reale sulle Morti per overdose in Italia : Il portale di Geoverdose è stato realizzato per monitorare i decessi per droga e studiare le tendenze del consumo di stupefacenti

Geoverdose - una mappa in tempo reale sulle Morti per overdose in Italia : (foto: Getty Images) di Luigi Mastrodonato Lo scorso 24 marzo a Castelfidardo, in Provincia di Ancona, un 45enne è morto di overdose su un autobus di linea. I passeggeri lo hanno visto iniettarsi dell’eroina, poi l’uomo si è accasciato e non c’è stato più nulla da fare. Due giorno dopo, a Roseto d’Abruzzo, il proprietario di un noto resort della zona è stato trovato senza vita nella sua stanza, accanto a lui un mix di sostanze stupefacenti. Più ...

“Morti e feriti”. Ostaggi nel supermercato. “Sono dell’Isis”. Spara sulla polizia - poi si trincera nel negozio con decine di persone. Torna il terrore : la situazione : terrore in un supermercato. Le notizie a disposizione sono ancora frammentarie ma, secondo quanto si è appreso, al momento sarebbero una decina gli Ostaggi dell’assalitore che si è rinchiuso in un supermercato di Trebes, in Francia. Lo hanno rivelato fonti di polizia, citate da “L’Express”, secondo cui l’uomo, che ha detto di agire per conto dell’Is, avrebbe con sé un coltello, un’arma da fuoco e ...