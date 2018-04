Morta soffocata tra le fiamme e il fumo

Una donna di 74 anni è Morta in un incendio in un condominio a Prato. Il cadavere è stato trovato nel vano scale dai vigili del fuoco.Inutili le manovre di rianimazione. Le fiamme hanno attaccato l'appartamento della vittima. Evacuate 20 famiglie. Il rogo è stato spento non senza difficoltà, anche per la presenza del denso fumo. Non è chiaro se la donna avesse cercato di rifugiarsi in cima alle scale per fuggire al fuoco o se si trovasse già lì. Ora,il palazzo è momentaneamente inagibile.Gli abitanti senza casa(Di domenica 1 aprile 2018)

