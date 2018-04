Montagna | non si apre il paracadute | base jumper muore in Trentino

Olimpiadi 2026. Bond : 'Decisione pubblica per la candidatura. Cortina e la Montagna non sono di serie B' : "Cortina, la montagna bellunese e il Veneto non sono territori di serie B: la candidatura deve essere trasparente e basarsi sui meriti e non sull'opportunità politica": così il deputato di Forza Italia, Dario Bond, rinnova il suo sostegno alle Olimpiadi delle Dolomiti 2026, appoggiando la richiesta del Presidente della Regione Veneto di una decisione ...

Incidenti in Montagna - Pordenone : rimane incastrato in profonda foiba - salvato dal Soccorso Alpino : Incidente per uno scialpinista nell’area del Pradut, nel comune di Claut (Pordenone): il 38enne è caduto a testa in giù in una foiba nascosta dalla neve, profonda una quindicina di metri, ed è rimasto incastrato a circa cinque metri di profondità. L’allarme è stato lanciato da altri sciatori nel primo pomeriggio. Lo scialpinista si trovava a una quota di circa 1.600 metri durante la discesa da Forcella Baldas. L’uomo è stato ...

Elezioni : Agenzie viaggio - i padovani non rinunceranno alla Montagna : Padova, 9 feb. (AdnKronos) – Le Elezioni? Stanno rallentando persino la voglia di vacanza. ‘Sia chiaro ‘ prevede Giancarlo Reverenna, presidente delle Agenzie di viaggio della Fiavet Ascom Confcommercio di Padova ‘ si tratta di un leggero arretramento documentato da un’indagine commissionata dalla nostra Confcommercio, ma gli indicatori economici restano positivi e per questo ritengo che il 2018 possa essere un anno ...

Incidenti Montagna : escursionista ferito nel pordenonese : Un escursionista di 50 anni, di Claut (Pordenone), tecnico del Cnsas Valcellina, si e’ infortunato mentre si trovava nei pressi di Casera Frate, a quota 1.200 metri, nella zona del gruppo Raut-Resettum. Il tecnico stava scendendo con i ramponi ai piedi quando e’ scivolato per alcuni metri incastrando un rampone in un ceppo, che gli ha causato la frattura di una caviglia. Lui stesso ha fornito con precisione ai soccorritori il punto ...

Malattie cardiovascolari e Montagna : cosa fare per non correre rischi? : cosa fare se si soffre di Malattie cardiovascolari e si desidera andare in alta montagna? Non c’è una sola risposta: bisogna considerare da un lato aspetti ambientali come la velocità di salita, la quota da raggiungere e la temperatura, dall’altro caratteristiche personali relative ad allenamento, storia clinica, stabilità dei problemi cardiovascolari, terapie in corso ed esami diagnostici recenti. Fra le prime raccomandazioni degli esperti ...

