blogo

: Marisa Laurito intervistata a @LaZanzaraR24 interviene sul caso molestie: 'Terribile tutta questa roba uscita trent… - falcions85 : Marisa Laurito intervistata a @LaZanzaraR24 interviene sul caso molestie: 'Terribile tutta questa roba uscita trent… - gossipblogit : Molestie, Marisa Laurito all'attacco: 'Denunce ridicole trent'anni dopo. Le violenze sono… -

(Di domenica 1 aprile 2018) Lenel mondo dello spettacolo continuano a dividere, soprattutto in Italia, dove la questione è stata prima denunciata da Asia Argento e successivamente ripresa dalle attrici e dagli attori firmatari del manifesto intitolato ‘Dissenso Comune’.A scagliarsi contro di loro è, intervenuta venerdì a La Zanzara: “Trovo terribile tutta questa roba che è uscita. Dai, lo trovo ridicolo. Levere sono quelle in cui in due la prendono e la stuprano”. L’attrice napoletana si dissocia quindi in maniera totale dalle recenti campagne femministe, sorte all’indomani dell’esplosione del caso Weinstein negli Stati Uniti. “Quelle che si danno anche volontariamente ne approfittano, perché non credo che le donne non sappiano. Anche Meryl Streep, prima ha inneggiato a questo uomo straordinario, che era un Dio quando ha preso l’Oscar, poi all’improvviso è ...