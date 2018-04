Modena | weekend di Pasqua tra mostre | musei e Torre Ghirlandina

meteoweb.eu

(Di domenica 1 aprile 2018) Laè chiusa oggi, nel giorno di, ma propone visite guidate il lunedì di Pasquetta, 2 aprile. Indipendentemente dalle iniziative su prenotazione (@comune..it) a orario continuato si potrà salire sulla, parte integrante del sito Unesco patrimonio dell’umanità col Duomo, piazza Grande e i palazzi in affaccio. Nel giorno di Pasquetta, il 2 aprile, è in programma una doppia visita guidata, la cosiddetta “combo” ae a Sale Storiche del Palazzo Comunale di piazza Grande. Il ritrovo è nella biglietteria dellaalle 14.15. La visita inizia dalla, dove si salgono 200 gradini per ammirare dall’alto il panorama cittadino e i tetti del centro storico. I visitatori saranno quindi accompagnati al Palazzo Comunale nelle Sale Storiche ad ammirare le decorazioni pittoriche di artisti come Nicolò ...