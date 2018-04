Mls | Ibra | volevano Zlatan | gliel' ho dato

Mls - Ibra si presenta con super-gol e doppietta : Zlatan Ibrahimovic sbarca in America con una doppietta. Il 36enne svedese, all’esordio nella MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy, debutta con due reti -la prima particolarmente strepitosa- consentendo alla sua squadra di perfezionare l’incredibile rimonta nel derby con il Los Angeles Football Club da 0-3 a 4-3. Entrato a circa 20 minuti dalla fine sullo score di 2-3, Ibra sipresenta con una conclusione da 40 metri che sorprende ...

Mls - Ibrahimovic si presenta : "Cara Los Angeles - prego" : Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e - Dale Johnson , @DaleJohnsonESPN, 23 marzo 2018 "...

