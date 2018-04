Mls | Ibra dopo l’esordio | “I tifosi volevano un po’ di Zlatan | gliel’ho dato”

Mls - è già febbre Ibrahimovic : 'Ho dato ai tifosi un po' di Zlatan' : Inutile dire che le immagini della rete su pallonetto e dello svedese che esulta a torso nudo hanno già fatto il giro del mondo. Ibrahimovic debutta e segna: rimonta Galaxy Tutte le notizie di Calcio ...

Mls - Ibra si presenta con super-gol e doppietta : Zlatan Ibrahimovic sbarca in America con una doppietta. Il 36enne svedese, all’esordio nella MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy, debutta con due reti -la prima particolarmente strepitosa- consentendo alla sua squadra di perfezionare l’incredibile rimonta nel derby con il Los Angeles Football Club da 0-3 a 4-3. Entrato a circa 20 minuti dalla fine sullo score di 2-3, Ibra sipresenta con una conclusione da 40 metri che sorprende ...

Zlatan Ibrahimovic protagonista subito in Mls : La nuova vita negli Stati Uniti è già iniziata. La Mls ha un nuovo protagonista in Zlatan Ibrahimovic subito decisivo con i

Mls - debutto da sogno nel derby di Los Angeles per Ibrahimovic : doppietta e rimonta - da 0-3 a 4-3 : I Galaxy battono i cugini: da 0-3 a 4-3 grazie alle magie di Ibra, al debutto e entrato nella ripresa

Ibrahimovic è sbarcato in Mls : folla in delirio all’aeroporto : Ibrahimovic è sbarcato in MLS: folla in delirio all’aeroporto Non c’era la Tour Eiffel come a Parigi, ma lo stesso pubblico in delirio. Zlatan Ibrahimovic è sbarcato a Los Angeles, pronto per la nuova avventura in MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Ad attenderlo e a vestirlo di gialloblù c’erano migliaia di tifosi […]

Mls - IBRAHIMOVIC AI LOS ANGELES GALAXY/ Addio al Manchester United : tornerà in Nazionale per i Mondiali? : Mls, IBRAHIMOVIC al Los ANGELES GALAXY: Addio al Manchester United. “Vincere è nel mio Dna”, l'attaccante svedese saluta Mourinho e vola negli Stati Uniti. Giocherà nella Mls League.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 20:49:00 GMT)

Mls - Ibrahimovic si presenta : "Cara Los Angeles - prego" : Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e - Dale Johnson , @DaleJohnsonESPN, 23 marzo 2018 "...

Ibrahimovic-United - è finita per davvero : la Mls attende Zlatan : Zlatan Ibrahimovic e il Manchester United si sono detti definitivamente addio nella giornata di oggi. A rendere ufficiale una notizia che circolava nell'aria ormai da tempo è stato lo stesso club ...

Ufficiale - Ibrahimovic lascia il Manchester United : andrà in Mls ai LA Galaxy : Zlatan Ibrahimovic lascia il Manchester United e la Premier League: ad attenderlo ci saranno i Los Angeles Galaxy L'articolo Ufficiale, Ibrahimovic lascia il Manchester United: andrà in MLS ai LA Galaxy è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.