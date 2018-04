Minniti | Bardonecchia fatto grave ma risposta all' altezza

Migranti Bardonecchia - Minniti : fatti gravi con risposta all'altezza : "Considero grave quello che eè avvenuto a Bardonecchia. Con tempestività si è convocato l'ambasciatore francese a Roma e la nota della Famesina, a cui come appare evidente si è lavorato insieme, rappresenta la posizione di tutto il governo. In sintesi, a un fatto grave c'è stata una risposta all'altezza da parte dell'Italia". Così il ministro dell'Interno, Marco Minniti in un'intervista al Giornale.