Milano | dalla Prefettura al centro congressi | arrivano le vendite salva conti per 90

Milano - imbrattato il murale dedicato a Dalla Chiesa : “Assassino torturatore” : “Assassino, torturatore, i compagni non dimenticano”, la data del 28 marzo 1980 e il simbolo della falce e martello. È la scritta lasciata nella notte con la vernice rossa a imbrattare il murale dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel quartiere Ortica a Milano. Il riferimento è al giorno in cui i carabinieri guidati da Dalla Chiesa fecero irruzione in un appartamento usato come base dalle Brigate Rosse in via Fracchia a ...

Addio Roma - anche l'Abi dalla capitale si sposta verso Milano : Roma, 28 mar. , askanews, L'associazione bancaria da Roma si sposta verso Milano, un altro colpo negativo per l'immagine della capitale. Il progetto, secondo alcune fonti dell'Abi, è di cominciare a ...

Addio Roma - anche l'Abi dalla capitale si sposta verso Milano : Roma, 28 mar. , askanews, - L'associazione bancaria da Roma si sposta verso Milano, un altro colpo negativo per l'immagine della capitale. Il progetto, secondo alcune fonti dell'Abi, è di cominciare a ...

Addio Roma - anche l'Abi dalla capitale si sposta a Milano : L'associazione bancaria Abi da Roma si sposta verso Milano, un altro colpo negativo per l'immagine della capitale. Il progetto, secondo alcune fonti dell'Abi, è di cominciare a trasferire una parte dei...

Mafia : Libera - murale Dalla Chiesa imbrattato a Milano gesto ignobile : Milano, 28 mar. (AdnKronos) - "Gesti ignobili come questo rendono ancora più forte il nostro impegno quotidiano in difesa della memoria delle vittime di ogni criminalità". Così, in una nota, Libera, l'associazione antiMafia fondata da don Luigi Ciotti, condanna l'atto vandalico avvenuto la scorsa no

Mafia : Libera - murale Dalla Chiesa imbrattato a Milano gesto ignobile : Milano, 28 mar. (AdnKronos) – “Gesti ignobili come questo rendono ancora più forte il nostro impegno quotidiano in difesa della memoria delle vittime di ogni criminalità”. Così, in una nota, Libera, l’associazione antiMafia fondata da don Luigi Ciotti, condanna l’atto vandalico avvenuto la scorsa notte a Milano, dove il murale dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel quartiere Ortica è stato ...

Imbrattato murale Dalla Chiesa a Milano : Milano, 28 mar. , AdnKronos, - E' stato Imbrattato nella notte il murale dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel quartiere Ortica di Milano. Sull'immagine è stato scritto con vernice rossa ...

Imbrattato murale Dalla Chiesa a Milano : Milano, 28 mar. (AdnKronos) - E' stato Imbrattato nella notte il murale dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel quartiere Ortica di Milano. Sull'immagine è stato scritto con vernice rossa 'assassino, torturatore, i compagni non dimenticano', la data del 28 marzo 1980 e il simbolo della f

"Assassino torturatore" : sfregiato il murale dedicato al generale Dalla Chiesa a Milano : Il murale dedicato alla figura del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato sfregiato la notte scorsa nel quartiere Ortica, a Milano. "Assassino, torturatore, i compagni non dimenticano", hanno scritto ignoti...

Milano : imbrattato murales generale Dalla Chiesa in quartiere Ortica : Milano, 28 mar. (AdnKronos) - E' stato imbrattato nella notte il murales dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel quartiere Ortica di Milano. Sull'immagine è stato scritto con vernice rossa 'assassino, torturatore, i compagni non dimenticano', la data del 28 marzo 1980 e il simbolo della

Sfregiato il murale del generale Dalla Chiesa con la scritta "assassino" : la condanna di Milano : La scritta con la vernice rossa nell'anniversario del blitz dell'Arma contro i brigatisti in via Fracchia a Genova. Anpi: "Ignobili". Sala: "Vigliacchi"

Dalla Nigeria a Milano col suo bambino : "Su quel barcone ho visto la morte - oggi sono felice e sogno un futuro" : E' la storia di Olivia, una ragazza Nigeriana arrivata a Milano con il suo bambino e che oggi qui sogna un futuro. E' ospite della struttura di accoglienza Faro in città da ottobre 2017 insieme al suo piccolino Abordance. I due sono...

Milano - il giallo del poliziotto corrotto. «Soldi dalla banda dei furti» : un poliziotto corrotto che si fa pagare dai ladri che dovrebbe arrestare, come sostiene la Procura che ha chiuso le indagini che coinvolgono l'agente e una banda di topi d'appartamento? Oppure, come ...

FILIPPO GANNA/ Il campione del mondo inseguimento reduce dalla Milano-Sanremo (Che tempo che fa) : Nello studio di Che tempo che fa oggi ci sarà FILIPPO GANNA, ciclista campione del mondo dell’inseguimento individuale, che ha corso ieri la Milano-Sanremo(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:22:00 GMT)