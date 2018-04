Migranti | naufragio nello Stretto di Gibilterra | 4 morti

Navi di Ong salvano dal naufragio 253 Migranti al largo della Libia : Roma, 30 mar. , askanews, La nave Aquarius, gestita in collaborazione da Sos Mediterranee e Medici senza frontiere , Msf, , ha tratto in salvo oltre 250 persone in due operazioni condotte tra ieri e ...

Migranti - naufragio nell'Egeo : 16 morti : 17.55 Ennesima tragedia di Migranti nell'Egeo Una barca con 21 persone è naufragata al largo dell'isola greca di Agathonisi (Gaidaro), a sud di Samos. Almeno 16 i morti, secondo la guardia costiera greca impegnata nelle ricerche, coadiuvata da un aereo della Marina Militare e da un'imbarcazione di Frontex. A dare l'allarme tre Migranti, due donne e un uomo, che sono riusciti a raggiungere la riva a nuoto. Tra i primi sei corpi recuperati anche ...

Almeno sei Migranti sono morti nel naufragio di un’imbarcazione al largo delle coste greche : La Guardia Costiera della Grecia ha recuperato i corpi di sei persone, quattro bambini, una donna e un uomo, al largo dell’isola di Gaidaro, che si trova a poca distanza dalla costa turca. Si pensa che le sei persone siano morte The post Almeno sei migranti sono morti nel naufragio di un’imbarcazione al largo delle coste greche appeared first on Il Post.

Migranti - naufragio nel Mar Egeo : almeno 14 persone annegate. Tra loro 4 bimbi : Il barcone viaggiava dalla Turchia all’Egeo e trasportava 21 persone. Ma nel Mar Egeo si è capovolto, e almeno 14 persone, tra cui quattro bambini, sono annegate. La polizia greca, che ha diffuso la notizia, ha recuperato otto cadaveri, dopo che quelli di un uomo, una donna e quattro bambini sono stati portati dalla corrente fin sulle spiagge dell’isola di Gaidaro. A lanciare l’allarme sono stati un uomo e una donna che sono riusciti a ...

Pozzallo - arrivati 72 Migranti : 30 sopravvissuti al naufragio : arrivati al porto di Pozzallo 72 migranti a bordo della nave Aquarius. 30 di loro sono sopravvissuti al naufragio al largo della Libia.

Migranti : attraccata a Pozzallo nave con superstiti naufragio : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – E’ attraccata al porto di Pozzallo, in Sicilia, la nave Aquarius di Medici senza frontiera con a bordo il gruppo di Migranti superstiti del naufragio che nei giorni scorsi avrebbe provocato oltre 21 tra morti e dispersi. Si tratta di una trentina di persone che si trovavano a bordo di un barcone soccorso da una nave mercantile e dalla Guardia costiera libica. L'articolo Migranti: attraccata a Pozzallo ...

Migranti - naufragio al largo della Libia : 21 morti - 30 in salvo : Ventuno persone, compresa una donna in gravidanza, sarebbero annegate nel naufragio di un'imbarcazione in legno a 55 miglia dalle coste libiche. Lo hanno riferito i trenta sopravvissuti al naufragio, ...

Migranti - nuovo naufragio al largo della Libia. I sopravvissuti 'Almeno 21 morti' : E il comportamento dei guardiacoste libici rende ancora più pericoloso il tratto di mare più rischioso al mondo'. La Aquarius con i suoi 72 superstiti a bordo sta ora facendo rotta verso la Siciia. ...

Migranti - nuovo naufragio al largo della Libia. I sopravvissuti : "Almeno 21 morti" : Settantadue persone sono state salvate e ora stanno facendo rotta verso la Sicilia a bordo della nave Aquarius di Sos Mediterranee. Nessuna notizia di un altro...