Migranti | Msf | impedita da libici operazione di soccorso in mare

Migranti - Msf : impedita da libici operazione soccorso in mare : Msf ha denunciato che la nave Aquarius, intervenuta in soccorso di un gommone che trasportava Migranti , è stata costretta ad allontanarsi dalla guardia costiera libica. "Dopo lunghe negoziazioni ...

Migranti - MSF : “Ue ostacola le Ong. Nostra nave Aquarius è l’ultima rimasta nel Mediterraneo” : Dopo il caso della nave Proactiva Open Arms parte la denuncia di Medici Senza Frontiere: "Per nessun motivo rifugiati e Migranti dovrebbero essere rimandati o intrappolati in Libia. È chiaro che i governi europei non stanno dando la giusta priorità alla sicurezza di queste persone".Continua a leggere

Migranti : Msf - ad Augusta anche 25 minori non accompagnati : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - "Per chi viaggia da solo il viaggio dalla #Libia attraverso il #Mediterraneo è ancora più pericoloso. Tra le 280 persone soccorse a bordo della nave #Aquarius, 25 sono minori non accompagnati e 38 donne sole". Così, in un tweet, Medici senza frontiere, sull'approdo del