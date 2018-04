Migranti | la denuncia di Msf | da libici impedito soccorso in mare | Foto

Agenti della Dogana francese piombano armati in un centro Migranti a Bardonecchia - la denuncia della ong : Sono piombati armati nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, dove opera Rainbow4Africa. E, di fronte allo stupore di medici e volontari, hanno costretto un migrante a sottoporsi al test delle urine. È un vero e proprio sconfinamento quello compiuto la scorsa sera da cinque Agenti delle dogane francesi. A denunciarlo l'associazione che assiste i profughi che sempre più numerosi scelgono le Alpi ...

BARDONECCHIA - IRRUZIONE POLIZIA DOGANA FRANCESE IN CENTRO Migranti/ La denuncia dell'Ong : "grave ingerenza" : BARDONECCHIA, IRRUZIONE agenti DOGANA FRANCESE nel CENTRO MIGRANTI: “Comportamento grave e irrispettoso". Il fatto è avvenuto nelle scorse ore presso la Ong Rainbow4Africa(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:08:00 GMT)

Bardonecchia : Ong denuncia : 'Polizia francese armata a caccia di Migranti in territorio italiano' : Sono piombati armati nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, dove opera Rainbow4Africa. E, di fronte allo stupore di medici e volontari, hanno costretto un migrante ...

Bardonecchia : Ong denuncia : «Polizia francese armata a caccia di Migranti in territorio italiano» : Sono piombati armati nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, dove opera Rainbow4Africa. E, di fronte allo stupore di medici e volontari, hanno costretto un...

“Agenti francesi a caccia di Migranti” : associazione denuncia irruzione in un presidio a Bardonecchia : “Agenti francesi a caccia di migranti”: associazione denuncia irruzione in un presidio a Bardonecchia Lo segnala Rainbow4Africa, impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi scelgono le Alpi nel tentativo di attraversare la frontiera: “Comportamento irrispettoso dei diritti umani” Continua a leggere

"Agenti francesi a caccia di Migranti" : associazione denuncia irruzione in un presidio a Bardonecchia : Lo segnala Rainbow4Africa, impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi scelgono le Alpi nel tentativo di attraversare la frontiera: "Comportamento irrispettoso dei diritti umani"

Bardonecchia : Ong denuncia : 'Polizia francese armata a caccia di Migranti in territorio italiano' : Sono piombati armati nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, dove opera Rainbow4Africa. E, di fronte allo stupore di medici e volontari, hanno costretto un migrante ...

Nave ong piena di Migranti denuncia : "Non ci fanno sbarcare in nessun porto europeo" : Da diciotto ore la Nave della ong spagnola Proactiva Open Arms, con a bordo 218 migranti, è alla ricerca nel Mediterraneo di un "porto sicuro" dove sbarcare le persone salvate in questi giorni in mare. La Nave...

Caso diplomatico nel Mediterraneo. Ong spagnola denuncia 'Non ci danno un porto sicuro in cui sbarcare i Migranti - abbiamo casi gravi a ... : C'è un Caso 'diplomatico' nel Mediterraneo. Sfuggita ieri dopo un inseguimento durato almeno un paio d'ore ad una motovedetta libica che minacciava di aprire il fuoco se non avessero consegnato le ...

Migranti - la denuncia : "I diritti umani non valgono nell'hotspot di Lampedusa" : Condizioni drammatiche di vita e sistematiche violazioni dei diritti umani. E' la situazione riscontrata all'interno dell'Hotspot di Lampedusa da una delegazione composta da avvocati, ricercatori e mediatori culturali...

Macerata - denunciati autori chiamate minatorie a strutture Migranti - : Nei giorni scorsi, alcuni centri in cui alloggiano richiedenti asilo o che danno assistenza agli stranieri sono stati bersaglio di telefonate intimidatorie a sfondo razziale. La Digos ha rintracciato ...

Macerata - denunciati autori chiamate minatorie a strutture Migranti : Macerata, denunciati autori chiamate minatorie a strutture migranti Nei giorni scorsi, alcuni centri in cui alloggiano richiedenti asilo o che danno assistenza agli stranieri sono stati bersaglio di telefonate intimidatorie a sfondo razziale. La Digos ha rintracciato e denunciato i presunti colpevoli, tutti residenti fuori ...

Migranti : Orlando - ho denunciato all'Aia i governi europei : Palerm0, 10 feb. (AdnKronos) - "Mi dispiace per tante altre realtà del nostro Paese, ma Palermo è più avanti dell'intero Paese, un paese che nonostante la cultura dell'accoglienza, non considera ancora, come dovrebbe, i Migranti come persone umane. Come sindaco di Palermo ho mandato alla Corte di Gi

Migranti : Orlando - ho denunciato all’Aia i governi europei : Palerm0, 10 feb. (AdnKronos) – “Mi dispiace per tante altre realtà del nostro Paese, ma Palermo è più avanti dell’intero Paese, un paese che nonostante la cultura dell’accoglienza, non considera ancora, come dovrebbe, i Migranti come persone umane. Come sindaco di Palermo ho mandato alla Corte di Giustizia dell’Aia una denuncia penale nei confronti dei governi europei per la situazione della Libia. Non possiamo ...