Migranti | dopo la Open Arms anche la nave Aquarius costretta ad affrontare il

I Migranti di Novara trovano una piscina dopo lo stop del sindaco : I migranti di Novara hanno trovato una piscina dove imparare a nuotare. A una settimana dallo stop imposto dall'amministrazione cittadina della Lega, che ha vietato alla cooperativa Pollicino di ...

Migranti - 600 da ricollocare dopo la chiusura degli hotspot di Lampedusa e Taranto : “Difficile sapere dove finiranno” : Sono più di 600 i Migranti in attesa di ricollocamento nelle strutture d’accoglienza italiane. dopo mesi di segnalazioni e denunce, gli esposti di associazioni, avvocati e operatori hanno fatto chiudere temporaneamente due hotspot – Lampedusa e Taranto – mentre una società del varesotto – Kb srl – ha dovuto chiudere le sue strutture per presunte irregolarità su cui sta indagando la procura di Busto Arsizio. Per completare i trasferimenti ...

Migranti - procura di Catania sequestra la nave ong sbarcata a Pozzallo dopo minacce della Guardia costiera libica : La procura di Catania ha disposto il sequestro della nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms, da ieri ormeggiata nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove è avvenuto lo sbarco di 218 Migranti. È questo approdo in Italia al centro dell’inchiesta per il rifiuto della nave di consegnare i Migranti alle motovedette libiche intervenute sul luogo del soccorso o a Malta. Il reato ipotizzato è associazione per delinquere finalizzata ...

Migranti - nave ong sbarca a Pozzallo dopo minacce Guardia costiera libica. “Non li avremmo restituiti all’inferno”” : L’odissea della nave di Proactiva Open Arms finisce a Pozzallo, dove 218 Migranti – bambini, donne e profughi in precarie condizioni di salute – sono sbarcati dopo essere rimasti nelle acque del Mediterraneo per 48 ore. La ong spagnola giovedì 15 marzo ha soccorso i Migranti scontrandosi con la Guardia costiera libica, che aveva intimato all’organizzazione di consegnare le persone salvate, minacciando anche con le armi. ...

Migranti - nave Open Arms verso Pozzallo/ Ultime notizie : "nessun porto ci accoglie" - dopo 24 ore la soluzione : Migranti, nave Open Arms verso Pozzallo: verso la soluzione la drammatica odissea nel Mediterraneo in seguito al disperato appello lanciato 24 ore fa.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:16:00 GMT)

Le paure dei Migranti - la tendopoli di Baobab Experience : Essere razzisti significa essere in guerra, spaccare il mondo. E' la fine."Baobab Experience è quello che rimane del centro Baobab che un tempo nella capitale si trovava a via Cupa e che ha assistito ...

Sanremo 2018 - dopo il lapsus di Liberi e Uguali Nicola Savino imita il monologo di Favino sui Migranti : Ha suscitato ilarità in rete un lapsus di Liberi e Uguali, che nei giorni scorsi su Twitter, per acclamare il monologo recitato da Pierfrancesco Favino alla serata finale del Festival di Sanremo e tratto dall’opera “‘La notte poco prima della foresta” di Bernard-Marie Koltès, ha sbagliato il cognome dell’attore, lanciando l’hashtag #Savino. L’errore è stato commesso anche da Claudio Baglioni la sera ...

Al centro Migranti si torna alla normalità dopo gli spari : "Tanta solidarietà" : Un gesto terribile, che ha sortito l'effetto opposto a quello che i criminali - perché di questo si tratta, a scanso di equivoci - avevano in mente: tanta solidarietà, soprattutto dai cittadini...

Roma - dopo il caffè arriva anche il 'pasto sospeso' : Chef Rubio e Erri De Luca per i Migranti a Casetta Rossa : Chef Rubio: 'Sono felice di partecipare a questa progetto e vorrei invitare le persone a darsi di più al prossimo e a prendere le distanze rispetto al populismo di chi sta in politica. Sto preparando ...

Libia - 90 Migranti dispersi in mare dopo il naufragio. “Dieci corpi riaffiorati” : Novanta migranti, in gran parte pakistani, sono dispersi in mare e si presume siano morti a causa del naufragio di un barcone al largo delle coste libiche. Lo ha fatto sapere l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). “Dieci corpi sono affiorati sulle coste libiche, tra cui otto pakistani e due libici, mentre ci sono tre sopravvissuti“, ha dichiarato la portavoce Olivia Headon a Ginevra. L'articolo Libia, 90 ...

Migranti - al via Themis : dopo Triton - nuova operazione Frontex : La missione Frontex per gli sbarchi di Migranti che parte oggi avrà un mandato più ampio di prima, ridotta zona operativa dell'Italia. La novità più importante riguarda il fatto che le persone soccorse dovranno essere fatti sbarcare nel porto più vicino al punto in cui è stato effettuato il salvataggio in mare

Manifestazione Migranti tendopoli : Marcia pacifica, a San Ferdinando, dei migranti della tendopoli promossa dall'Unione sindacale di base Usb per denunciare le condizioni di vita nelle quali vivono i migranti e per chiedere interventi ...

Nelle prime ore di stamattina c’è stato un incendio nella tendopoli di Migranti a San Ferdinando - in Calabria : è morta una donna : Nelle prime ore di stamattina si è sviluppato un incendio in una tendopoli per migranti a San Ferdinando, in Calabria. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio, che secondo Repubblica ha bruciato circa 200 abitazioni. Una donna è stata The post Nelle prime ore di stamattina c’è stato un incendio nella tendopoli di migranti a San Ferdinando, in Calabria: è morta una donna appeared first on Il Post.