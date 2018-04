Migranti | blitz francese a Bardonecchia | inchiesta per abuso

Blitz anti- Migranti a Bardonecchia - scontro tra Italia e Francia - : Convocato l'ambasciatore francese, la Farnesina chiede spiegazioni. Per la Francia non ci sono state infrazioni. Il ministro Minniti: "Ad un fatto grave c'è stata una risposta all'altezza da parte ...

Migranti - blitz di agenti francesi a Bardonecchia. Scontro diplomatico | : Gendarmi francesi hanno fatto irruzione alla stazione per controlli su un migrante. La Farnesina irritata convoca l'Ambasciatore. "Legittimo intervenire, c'è un accordo", dice Parigi. Dure prese di ...

Migranti : Civati - governo protesti per blitz agenti rancesi : Roma, 31 mar. (AdnKronos) – “Il governo in carica per il disbrigo degli affari correnti ha il dovere di protestare contro il blitz degli agenti francesi nella sede di Bardonecchia della Rainbow4Africa, Ong impegnata nell’assistenza ai Migranti. Si tratta di un’azione molto grave nei confronti di un Paese confinante. Ma soprattutto è un’intollerabile intimidazione verso chi offre assistenza ai Migranti. Il rispetto ...