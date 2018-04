Migranti Bardonecchia | Minniti | “Fatti gravi” Procura apre un’inchiesta per abuso e

Migranti - blitz francese a Bardonecchia : inchiesta per abuso | : Convocato l'ambasciatore francese, la Farnesina chiede spiegazioni. Per la Francia non ci sono state infrazioni. Il ministro Minniti: "Ad un fatto grave c'è stata una risposta all'altezza da parte ...

Bardonecchia - Minniti : “Risposta italiana all’altezza”. E torna a rivendicare gli accordi con la Libia sui Migranti : “In sintesi, a un fatto grave c’è stata una risposta all’altezza da parte dell’Italia”. Per il ministro degli Interni uscente Marco Minniti, Roma ha reagito “con tempestività” all‘incursione dei doganieri francesi nella sede di una ong che a Bardonecchia assiste i migranti. “Si è convocato l’ambasciatore francese a Roma e la nota della Farnesina, a cui come appare evidente si è lavorato insieme, ...

Migranti Bardonecchia - Minniti : “Fatti gravi”/ Ira Farnesina : stop operazioni congiunte con polizia francese? : Bardonecchia, irruzione polizia Francia nel centro Migranti: l'azione degli agenti della dogana contro l'Ong Rainbow4Africa mina la sovranità dell'Italia? Salvini tuona, Parigi non arretra.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:25:00 GMT)

Blitz anti-Migranti a Bardonecchia - scontro tra Italia e Francia - : Convocato l'ambasciatore francese, la Farnesina chiede spiegazioni. Per la Francia non ci sono state infrazioni. Il ministro Minniti: "Ad un fatto grave c'è stata una risposta all'altezza da parte ...

Migranti Bardonecchia - Minniti : fatti gravi con risposta all'altezza : "Considero grave quello che eè avvenuto a Bardonecchia. Con tempestività si è convocato l'ambasciatore francese a Roma e la nota della Famesina, a cui come appare evidente si è lavorato insieme, rappresenta la posizione di tutto il governo. In sintesi, a un fatto grave c'è stata una risposta all'altezza da parte dell'Italia". Così il ministro dell'Interno, Marco Minniti in un'intervista al Giornale.

Blitz anti-Migranti a Bardonecchia - scontro tra Italia e Francia : Blitz anti-migranti a Bardonecchia, scontro tra Italia e Francia Convocato l’ambasciatore francese, la Farnesina chiede spiegazioni. Per la Francia non ci sono state infrazioni. Il ministro Minniti: “Ad un fatto grave c’è stata una risposta all’altezza da parte dell’Italia Parole chiave: ...

Migranti Bardonecchia - Minniti : fatti gravi con risposta all'altezza : "Considero grave quello che eè avvenuto a Bardonecchia. Con tempestività si è convocato l'ambasciatore francese a Roma e la nota della Famesina, a cui come appare evidente si è lavorato insieme, ...

Bardonecchia - irruzione agenti francesi nel centro Migranti : Farnesina chiede spiegazioni : Italia e Francia sull'orlo di una crisi diplomatica, come non accadeva da anni. E ancora una volta lo scontro si consuma sul tema dell'immigrazione, o meglio sul controllo della frontiera...

Cos’è successo nel centro Migranti a Bardonecchia : Perché Italia e Francia litigano sull'intervento di quattro agenti della Polizia doganale francese in un centro migranti italiano, spiegato The post Cos’è successo nel centro migranti a Bardonecchia appeared first on Il Post.

Bardonecchia scontro Migranti Italia-Francia/ Farnesina convoca ambasciatore francese : "Risposte chiare" : Bardonecchia, irruzione polizia Francia nel centro migranti: l'azione degli agenti della dogana contro l'Ong Rainbow4Africa mina la sovranità dell'Italia? Salvini tuona, Parigi non arretra.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 20:48:00 GMT)

BARDONECCHIA SCONTRO Migranti ITALIA-FRANCIA/ "Non siamo la toilette di Macron" "perquisizione polizia lecita" : BARDONECCHIA, irruzione polizia Francia nel centro MIGRANTI: l'azione degli agenti della dogana contro l'Ong Rainbow4Africa mina la sovranità dell'Italia? Salvini tuona, Parigi non arretra.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:50:00 GMT)

Bardonecchia - agenti francesi armati in un centro Migranti - interviene la Farnesina ma Parigi ribatte : “C’è un accordo - tutto legittimo” : Bardonecchia, agenti francesi armati in un centro migranti, interviene la Farnesina ma Parigi ribatte: “C’è un accordo, tutto legittimo” Esplode la polemica politica dopo la segnalazione di Rainbow4Africa, l’associazione impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi scelgono le Alpi nel tentativo di attraversare la frontiera. Gli agenti erano armati ma secondo Parigi c’è […]

Bardonecchia - agenti francesi armati in un centro Migranti - interviene la Farnesina ma Parigi ribatte : "C'è un accordo - tutto legittimo" : Esplode la polemica politica dopo la segnalazione di Rainbow4Africa, l'associazione impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi scelgono le Alpi nel tentativo di attraversare la frontiera. Gli agenti erano armati ma secondo Parigi c'è un accordo del 1990 che lo permette

Migranti - ormai è un caso diplomatico : agenti francesi irrompono in un centro a Bardonecchia. Convocato l'ambasciatore : Diventa un caso diplomatico il blitz dei gendarmi francesi in un centro di Migranti a Bardonecchia. Attaccano l'Ong Rainbow4Africa, che ha denunciato quanto avvenuto , 'Grave ingerenza', , FdI , 'Non ...