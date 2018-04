Miami Open 2018 Diretta finale Zverev Isner info streaming video e tv | Isner trionfa!

Miami Open 2018 - la prima volta di Isner. Zverev ko in finale in tre set : ... ha lasciato appena un set a Jiri Vesely al secondo turno, prima di mandare a casa il croato Marin Cilic, numero 3 del mondo e secondo favorito del seeding, il coreano Hyeon Chung, numero 23 della ...

Miami Open 2018 : alle 19 su Sky Sport 2 la finale Zverev-Isner : La finale del Masters 1000 scatta alle 14 su Sky Sport 2 HD, canale 202. Il primo a superare l'ostacolo in semi è stato lo statunitense, n.17 del mondo, che ha sconfitto Juan Martin Del Potro , ...

Miami Open - la Stephens si aggiudica la finale contro la Ostapenko : Sesto successo in altrettante finali per Sloane Stephens. In pratica nelle sfide per il titolo la statunitense non si batte. L'ultimo trofeo la 25enne di Plantation lo ha conquistato al 'Miami Open', ...

Miami Open 2018/ Diretta Stephens Ostapenko streaming video e tv - orario della finale (tennis) : Diretta Miami Open 2018 finale Stephens Ostapenko streaming video e tv, orario del match che assegna il titolo a Miami (tennis, oggi sabato 31 marzo).(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:07:00 GMT)

Tennis - Miami Open : Isner batte Del Potro e vola in finale : ROMA - E' bastata solo un'ora e 22' a John Isner per battere Juan Martin Del Potro e conquistare l'accesso in finale, nel Miami Open, il secondo Master della stagione Tennistica, che è dotato di un ...

Miami Open - Isner supera Del Potro e vola in finale : John Isner è il primo finalista dei Miami Open, l'americano ha infatti superato Juan Del Potro in due set con il punteggio di 6/1 7/6

