Settesono statiinin un'operazione delle forze dell'ordine per reprimere unadiscoppiata in una prigione nello Stato di Veracruz, nell'est del Paese. E' avvenuto neldi La Toma, ad Amatlan, riferiscono le autorità locali. Gli agenti stavano cercando di riportare l'ordine ma "sono stati respinti daiche hanno sequestrato strumenti dal workshop di falegnameria" usandoli come armi.(Di domenica 1 aprile 2018)