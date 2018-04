Maxi tamponamento A26

Maxi tamponamento sulla A26 : Roma, 1 apr. - , AdnKronos, - Maxi tamponamento con otto vetture coinvolte. Quattro le persone rimaste ferite nell'incidente avvenuto sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, nel tratto compreso ...

Maxi tamponamento in galleria Covelo a Iseo : gravissima una donna : Maxi tamponamento nella galleria Covelo a Iseo: gravissima una donna. La sp510 è ancora bloccata dalle 16.30. La macchina dei soccorsi si è avviata subito dopo la chimata al 118 e la partenza del ...

Roma : Pomezia - Maxi tamponamento sulla Pontina : Roma: Via Pontina verso la Capitale, riduzione di carreggiata Roma – La via Pontina è chiusa temporaneamente per un tamponamento a catena tra 5 mezzi pesanti... L'articolo Roma: Pomezia, maxi tamponamento sulla Pontina su Roma Daily News.

Germania - Maxitamponamento : 16 feriti : 21.10 Trenta auto coinvolte e 16 feriti nel maxi incidente sull'autostrada tedesca A24 provocato dal gelo che in questi giorni si sta abbattendo sulla Germania con temperature artiche. Secondo la ricostruzione della polizia, citata da Bild,l'incidente è stato causato dal ribaltamento di un Tir che non è riuscito a frenare, e dal conseguente tamponamento a catena delle auto che seguivano. Uno dei feriti sarebbe in gravi condizioni.

Lesmo - Maxitamponamento sulla Sp7 con cinque auto : traffico bloccato : maxitamponamento a Lesmo sulla Sp7, coinvolte cinque auto. traffico bloccato. Il conducente di un'auto in codice giallo all'ospedale di Vimercate Il traffico va in tilt a Lesmo a causa di un maxi ...

MaxiTAMPONAMENTO AUTOSTRADA A4/ Incidente stradale - 8 veicoli coinvolti tra Dalmine e Capriate : grave 36enne : Incidente stradale, oggi 24 febbraio 2018: MAXITAMPONAMENTO sull'AUTOSTRADA A4 tra Dalmine e Capriate. Quindici persone sono rimaste ferite, una è particolarmente grave...(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 12:58:00 GMT)

Maxitamponamento Autostrada A4/ Incidente stradale - 15 persone ferite tra Dalmine e Capriate : una è grave : Incidente stradale, oggi 24 febbraio 2018: Maxitamponamento sull'Autostrada A4 tra Dalmine e Capriate. Quindici persone sono rimaste ferite, una è particolarmente grave...(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 11:27:00 GMT)

Maxi tamponamento ad Avellino - cinque auto coinvolte : Oggi pomeriggio, come riporta Il Mattino, c'è stato un Maxi tamponamento in Via Terminio, ad Avellino. Le motivazioni del sinistro, neanche a dirlo, sono da ricercare nel manto stradale pieno di acqua ...

Maltempo : Maxi tamponamento sulla Statale 389 : maxi tamponamento questo pomeriggio sulla Statale 389 in seguito ad una violenta grandinata mista a pioggia. Contuse due persone, medicate sul posto dai medici del 118. Fortunatamente nessuno dei passeggeri delle tre auto e’ rimasto ferito in maniera grave. Coinvolte nell’incidente una Citroen C2, una Fiat Panda e una Fiat Punto, tutte e tre viaggiavano in direzione Lanusei. L’incidente e’ avvenuto intorno alle 16, al Km ...

Incidente stradale/ Torino - tangenziale nord bloccata tra Collegno e Rivoli : Maxi tamponamento - 30 gennaio - : Incidente stradale, oggi 30 gennaio 2018: a Milano una ragazza di 19 anni è stata investita dal tram mentre attraversava la strada con il suo fidanzat

Maxi tamponamento mortale sull’A26 - si indaga per omicidio colposo | : Sanzionati per eccesso di velocità due camionisti coinvolti dello schianto in cui ha perso la vita un 19enne. Intanto restano gravi le condizioni di due feriti

Maxi tamponamento in A26 - inferno in autostrada : la vittima è un giovane di 19 anni del Milanese : È un giovane di 19 anni, residente in Lombardia, la vittima del Maxi incidente che si è verificato stamattina, alle 10,20, sulla carreggiata Sud dell’A26, tra il casello di Masone e lo svincolo con la A10. La vittima si chiamava Josué Emanuele Martinez Mencu, era nato a Legnano e residente a Cerro Maggiore in provincia di Milano. Una ventina i mezz...

Maxi tamponamento sulla A26 : un morto e 29 feriti. Miss Italia salvata dal ritardo di un amico : Vittima un ragazzo di 20 anni, le due persone che viaggiavano con lui sono in gravi condizioni. Rachele Arlanch: "Per pochi minuti siamo scampati alla tragedia"