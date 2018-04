Massimiliano Rosolino a Domenica In | ' Sì al sesso prima delle gare'

Massimiliano Rosolino/ L'amore per Natalia Titova e le figlie Sofia e Vittoria : Ma non mi sposo! (Domenica In) : Massimiliano Rosolino ospite a Domenica In: l’ex nuotatore è il protagonista assoluto di “Che uomo sei?” con Cristina Parodi, ed intanto si lascia andare alle dichiarazioni sullo sport.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 12:36:00 GMT)