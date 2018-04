Marco Minniti | pugno di ferro con la Francia dopo Bardonecchia | ' Stop agli accordi

Barbara Balzerani contro Marco Minniti : "Che Dio lo perdoni..." : C'è una "spada di Damocle che questi signori intendono mettere sulle lotte attuali". Così Barbara Balzerani ha parlato in conclusione della serata di venerdì scorso al Cpa di Firenze per la presentazione del suo romanzo 'L'ho sempre saputo': lo rivela un servizio realizzato quella sera, con una telecamera nascosta, dall'inviato di 'Matrix' Pietro Suber, che andrà in onda mercoledì su Canale 5. "Ai quattro ...

Marco Minniti : “Adesso per la prima volta il Pd rischia di scomparire” : Nel grandissimo, ottocentesco studio al Viminale che fu di Giovanni Giolitti e Benito Mussolini, il ministro dell’Interno Marco Minniti parla lentamente, ogni tanto attinge da un foglietto di appunti, ci tiene a calibrare i concetti: «Queste elezioni rappresentano una sconfitta storica per la sinistra. Il colpo subito dal Pd, con un risultato poco ...

Da Marco Minniti a Laura Boldrini - da Renato Schifani a Umberto Bossi : i "ripescati" del proporzionale : Il proporzionale salva alcuni nomi illustri bocciati dalla sfida nei collegi uninominali alle elezioni del 4 marzo. Le sconfitte più clamorose sono state quelle di alcuni ministri del governo uscente. Per non parlare di alcuni dei leader di Liberi e Uguali come Piero Grasso, Laura Boldrini e Pier Luigi Bersani e Vasco Errani. Riescono a entrare dalla "porta" del proporzionale il forzista Renato Schifani e il leghista Umberto Bossi.Dario ...

Solo terzo a Pesaro Marco Minniti : il Ministro dell'Interno battuto da Andrea Cecconi - "espulso" M5S : Quando lo scrutinio è ormai quasi finito (260 sezioni su 268) conquista Solo il terzo posto con il 27,8% dei consensi. A vincere è il candidato del Movimento cinque stelle Andrea Cecconi con il 34,8% che è peraltro uno di quelli coinvolti nello scandalo 'rimborsopoli' che, dopo il deferimento ai probiviri, si è impegnato a lasciare libero il seggio

Kronos - il tempo della scelta/ Anticipazioni 23 febbraio : protagonisti Marco Minniti e Luigi Di Maio : Kronos, il tempo della scelta torna in onda oggi,venerdì 23 febbraio, alle 21.20 su Raidue. protagonisti del nuovo appuntamento saranno Marco Minniti e Luigi Di Maio.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 07:40:00 GMT)

Marco Minniti : "Al di là della verità giudiziaria - Carabinieri di Firenze indegni" : "Indignazione giusta, che io condivido". Marco Minniti condivide l'indignazione di Lucia Annunziata nel leggere l'interrogatorio dei legali alle due ragazze americane che hanno accusato di stupro due Carabinieri di Firenze."Gli avvocati fanno il loro lavoro, ma quello che hanno fatto i due Carabinieri è molto grave, lo abbiamo detto subito", prosegue Minniti e racconta di essere andato a trovare il carabiniere ferito a Piacenza: "Siamo ...

Marco Minniti a Mezz'ora in più : "Massima attenzione sui cyberattacchi - ma non c’è emergenza" : Sul rischio di un attacco social filorusso per influenzare il voto italiano "c'è il massimo di attenzione dell'intelligence e della Polizia postale" anche se non c'è "un allarme nazionale". A dirlo è il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più' su Rai3. "L'attenzione - ha aggiunto il ministro - è altissima perché tu rischi di accorgertene sempre troppo tardi: il ...

Elezioni : Marcon - Minniti vieti manifestazione Forza nuova a Venezia : Roma, 17 feb. (AdnKronos) - "La manifestazione di Forza nuova va vietata. Non è possibile che fascisti, razzisti e antisemiti manifestino a poche decine di metri dalla sinagoga e dal quartiere ebraico. La città non può essere offesa da una manifestazione anticostituzionale e antidemocratica: il gove

