Manduria | “razzismo sull’altare | i frati si sono rifiutati di fare la lavanda dei piedi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 aprile 2018) “Vergognosamente stasera il razzismo è salito”. Un messaggio comparso su Facebook ha portato alla luce un episodio avvenuto in una chiesa del Tarantino durante i riti della Settimana Santa. Giovedì scorso, durante la messa serale nella quale si celebra il rito delladei, i due padri officianti il rito nella chiesa di San Michele Arcangelo, a, si è rifiutato di celebrare il rituale sacro perché tra i fedeli prescelti per partecipare c’erano alcuni immigrati. L’episodio, riportato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, ha provocato sconcerto tra i fedeli e ha portato l’ufficio per le comunicazioni sociali della Diocesi di Oria, sotto la quale ricade, a dirsi “all’oscuro di tutto” e a precisare che i celebranti non erano diocesani “ma religiosi appartenenti all’ente ecclesiastico dei Servi di ...