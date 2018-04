Manchester | Pogba | ' Gioco poco ma con Mourinho va tutto bene'

Esclusiva CalcioWeb-Pogba rompe con il Manchester - clamoroso ritorno alla Juve? : Caos totale a Manchester dopo l’eliminazione dalla Champions. La società è scontenta di Mou così come di alcuni giocatori costati milioni e milioni di euro. Tra questi c’è sicuramente Pogba, il quale, ceduto due anni fa dalla Juventus, sarebbe ai ferri corti sia con l’allenatore del Triplete dell‘Inter e sia con la stessa società. La Juventus vorrebbe approfittare della situazione per portare il fronte centrocampista ...

Manchester United - Pogba ci crede ancora ma Raiola pensa a venderlo : TORINO - Non è ancora finita, pensa Pogba . Vediamo cosa dice il mercato, riflette Raiola . Punti di vista immaginari, mica tanto, tradotti sulle pagine dei tabloid inglesi che questa mattina scrivono ...

Manchester United - scoppia il caso Pogba : il francese può tornare in Italia! : Il Manchester United protagonista nella gara di Premier League contro il Liverpool ma a tenere banco è anche e soprattutto il caso Pogba. Il centrocampista francese non è stato convocato per la partita contro i Reds, non solo per qualche problema fisico ma anche e soprattutto per i rapporti ormai compromessi con il tecnico Josè Mourinho. Lo stesso club inglese è deluso dalle prestazioni del francese, arrivato dalla Juventus per una cifra ...

Manchester United - Mourinho chiarisce : 'E' una bugia che i rapporti con Pogba non sono buoni' : 'Posso parlare per Paul senza alcun tipo di problema. Accetta di non star giocando bene nelle ultime partite e questo è quanto. È una grande bugia che la nostra relazione non sia buona, è una grande ...

Mourinho scarica Pogba- Paul Pogba potrebbe dire addio al Manchester United in vista della prossima estate. Il centrocampista francese non sembrerebbe aver instaurato un grandissimo rapporto con Mourinho, il quale lo ha più volte elogiato, ma allo stesso

Calciomercato - bomba dall’Inghilterra : “Pogba vuole lasciare Manchester - assalto Real Madrid con cifra monstre” : Che succede a Paul Pogba? Il centrocampista francese, tornato al Manchester United nel 2016 dopo l’esplosione alla Juventus, in Inghilterra non è mai riuscito ad esprimersi ad alti livelli, gli stessi che avevano portato i ‘Red Devils’ a sborsare ben 105 milioni di euro per riportarlo a ‘casa’. La stampa inglese attribuisce questo periodo buio della carriera del ‘Polpo’ ad incomprensioni tattiche con ...