Maltempo | valanga su un’auto a Sondrio | ferite madre e figlia

meteoweb.eu

: Slavina sopra Fiesch, in Vallese. Il maltempo complica il lavoro dei soccorritori - RSInews : Slavina sopra Fiesch, in Vallese. Il maltempo complica il lavoro dei soccorritori - HernanPorrasM : Maltempo: valanga uccide tre alpinisti, neve al Sud - HernanPorrasM : Maltempo: valanga uccide tre alpinisti, neve al Sud -

(Di domenica 1 aprile 2018)di due anni a Livigno. Mentre erano in auto una massa di neve si è riversa sulla strada colpendo il loro automezzo. Soccorse, sono state trasportate in ospedale. Non sono in pericolo di vita. L'articolosu un’auto asembra essere il primo su Meteo Web.