Madonna che scappa | a Sulmona in 10mila

In preda a crisi isteriche ruba la croce della Chiesa della "Madonna della Strada" - trasportato in Ospedale - : In preda a crisi isteriche è entrato all'interno della Chiesa della "Madonna della Strada" che si affaccia su piazza Fontana, a Taurisano, per impossessarsi della croce in ottone e, non contento, ...

Papa Francesco nella terra di Padre Pio pensa agli anziani e ai giovani : 'Pregate la Madonna affinché trovino lavoro qui' : Le prime parole, sono state dedicate necessariamente a Padre Pio: 'Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli, ...

Auguri Internazionale - resti una priMadonna anche nelle difficoltà : Se quei 43 signori, che ancor ricordiamo come dissidenti del Milan, sapessero come se la passa oggi l'Inter da loro fondata, cosa direbbero? Valeva la pena. O piuttosto: cari ragazzi cosa avete combinato. Meglio per quei signori ripensare a questi 110 anni con sguardo globale, affezionato, esaltato o sconsolato, magari seguendo il consiglio che ripeteva Audrey Hepburn: la bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi. Quali sono ...

Donatella Versace a Che tempo che fa : 'Come è Trump? A me e Madonna ci offrì una cena al fast food' : Donatella Versace ospite a Che tempo che Fa su Rai 1 rilascia una lunga intervista sulla sua vita a Fabio Fazio. La stilista del famoso brand di moda racconta un episodio divertente della sua vita che ...

Madonna - il massaggio con ‘le forchette’ anti età : Sembrano forchette ma non lo sono, Madonna suggerisce ai suoi numerosi fan con un video postato sui social un nuovo rimedio anti rughe. Combattere i segni del tempo è una battaglia faticosa e che spesso spinge le donne ai sacrifici più strani, come quello compiuto dalla pop star che alle soglie dei 60 anni (è nata il 16 agosto del 1958) ha pensato bene di sottoporsi ad uno speciale massaggio per il viso attraverso particolari stimolatori ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 febbraio 2018 : “ricordate che essere amati significa poter amare” : Madonna di Medjugorje, il Messaggio del 2 febbraio 2018: la conversione, la preghiera e la necessità di riconoscere che “essere amati significa poter amare l'altro"(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 19:59:00 GMT)

Da Madonna a Michael Jackson - tutte le star che hanno ballato con Luca Tommassini : Ha iniziato praticamente bambino e appena è riuscito a mettere da parte i soldi è volato in America. Là Luca Tommassini ha lavorato con i più grandi da Madonna a Michael Jackson passando per Prince e ...

Madonna - la foto osé con borsa griffata che divide i fan Video : Leggenda del pop ma spesso e volentieri imprevedibile e fuori dagli schemi. Oltre ad incantare per le sue performance musicali #Madonna riesce sempre a sorprendere i suoi fan con gesti inaspettati o foto trasgressive. Del resto l’artista americana ha fatto della trasgressione una delle sue regole di vita come evidenziato anche nell’album Erotica oltre che per le sue foto osé. Spesso e volentieri la cantante condivide con i fan momenti della sua ...