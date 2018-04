Macron fa il bullo

ilgiornale

(Di domenica 1 aprile 2018) Gendarmi francesi armati hanno fatto ieri un'operazione di polizia non autorizzata in territorio italiano. È successo a Bardonecchia, obiettivo un centro di accoglienza di immigrati in attesa, probabilmente, di tentare la sorte per passare clandestinamente in Francia. È un duro colpo per la sovranità nazionale che certo non prevede la delega della sicurezza e del rispetto della legge a uno Stato estero, manco fossimo una colonia di Parigi. La vicenda ci dice due cose. La prima è che l'Europa, anche quella democratica e progressista di, non ne può più del lassismo dell'Italia su controllo e gestione dei flussi migratori, che sta mettendo a rischio non solo la legalità interna ma pure quella internazionale. La seconda riflessione è che l'Italia ha perso l'autorevolezza di un tempo e il rispetto dei Paesi confinanti: l'Austria sta per annettersi senza alcun accordo i cittadini del ...