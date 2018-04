Ma quand’è che cade la stazione spaziale cinese?

vanityfair

(Di domenica 1 aprile 2018) Tiangong-1. Per chi non lo avesse ancora mai sentito è il nome della primae significa Palazzo celeste. È stata lanciata il 29 settembre 2011 e sta perre, come si dice da giorni. Ma quando? Gli esperti, infatti, continuano a cambiare l’orario previsto per il rientro. Fino a pochi giorni fa, si diceva che dovessere proprio oggi, domenica di Pasqua, ma secondo le ultime proiezioni il giorno più probabile è invece domani, o meglio questa notte, intorno alle ore 3. «È una delle prime volte che ci succede di dover cambiare persino il giorno», ha ammesso al Tg2 Claudio Portelli della Agenziaitaliana. Tutto per colpa dell’impredicibilità dell’atmosfera in questi giorni. Il luogo dell’impatto col suolo terreno rimane non meglio identificato e riguarda una fascia geografica piuttosto ampia: in pratica, si fa prima a dire le ...