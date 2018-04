M5S e Lega | Il Fatto | dalle liti alle lodi | è il proporzionale | bellezza

Bugani - M5S - : «I nostri vogliono l'accordo con la Lega? Ne prendo atto - ma se si vota cresciamo» : «La mia percezione personale è che per uscire da questa situazione di impasse servirà tempo»: Massimo Bugani , socio dell'Associazione Rousseau, non vede soluzioni imminenti all'orizzonte per lo stallo ...

Pd - Delrio : con M5S e Lega distanze sostanziali - non sarò segretario : "Le distanze programmatiche tra noi del Pd, Lega e M5s sono sostanziali su molti temi. Non è questione di renziani o non renziani, ma di contenuti". Lo afferma il capogruppo alla Camera del Partito democratico, Graziano Delrio, dicendosi pronto al dialogo con i due vincitori, ma sulle riforme e non sulle poltrone. Per quanto riguarda invece la segreteria dem, Delrio scioglie le riserve e annuncia che non si candiderà "per ragioni familiari".