M5S | Di Maio | “Governo? Deve rispettare la volontà popolare” “Avanti insieme | niente ci

M5S - Colle e consultazioni : come si muoverà Di Maio il giovane - spiegato dal suo biografo : Chi si aspetta l’«inciucio», il governo di tutti, l’apertura a sorpresa a Forza Italia molto probabilmente resterà deluso: il candidato premier pentastellato la prossima settimana «chiederà a Mattarella il mandato esplorativo per la formazione del governo». Parola di Paolo Picone, suo concittadino che, in un libro, ne racconta la formazione umana e politica. Da quando era «uno smanettone bravo a imparare in fretta» a quando a Pomigliano, ...

M5S - Di Maio : "Formare un governo rispettando la volontà del popolo" : "Oggi è Pasqua e starò in famiglia. E' proprio quello che ci vuole prima di ripartire con la sfida più importante che ci aspetta: formare un governo rispettando la volontà popolare". Lo ha dichiarato il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, sottolineando: "Insieme siamo arrivati fino a qui e ora non si fanno passi indietro, neppure per prendere la rincorsa. Continuiamo ad andare avanti insieme e niente ci potrà fermare".

M5S - Di Maio : 'Formare un governo rispettando la volontà del popolo' : "Oggi è Pasqua e starò in famiglia. E' proprio quello che ci vuole prima di ripartire con la sfida più importante che ci aspetta: formare un governo rispettando la volontà popolare". Lo ha dichiarato ...

Il piano di Prodi e Amato : governo M5S - Pd senza Di Maio e Renzi Video : La parte del Pd disposta a dialogare per formare un governo, contrapposta a quella Renziana, chiusa nell’Aventino parlamentare, starebbe cercando di trovare punti di contatto con il M5S per dare vita ad un governo M5S - Pd, magari con la partecipazione anche di LeU. A muovere i fili della nuova strategia del nazareno, oltre ai capi corrente Dario Franceschini e Andrea Orlando, sarebbero anche due mostri sacri della storia del centrosinistra: ...

M5S - Di Maio : 'Avanti con la sfida del governo secondo la volontà del popolo' : ... per motivi indipendenti dalla sua volontà, non lavora e lo aiutino anche a rientrare nel mondo produttivo. Ho pensato all'ambiente e a quanto è importante proteggerlo e tutelarlo. Ho pensato alle ...

Di Maio (M5S) : "Al governo secondo la volontà popolare - nessun passo indietro" : "Questi giorni, dopo mesi di duro lavoro, sto tirando un po' il fiato. Oggi è Pasqua e starò in famiglia con i miei genitori, i miei fratelli e tutta la mia famiglia. Un toccasana! E' proprio quello che ci...

Luigi Di Maio e il M5S in volo - i sondaggisti : 'Dove sono arrivati e perché possono crescere ancora' : I sondaggisti lo chiamano 'effetto band wagon'. Letteralmente, la tendenza a salire sul carro che trasporta la banda musicale. In politica indica il fenomeno della 'luna di miele' post elettorale tra chi ha appena votato e i partiti vincitori. L'Italia, a poco meno di un mese dalle Politiche del 4 marzo, non fa eccezione. 'A chi ...

Sondaggi - M5S e Lega crescono ancora/ Governo - alleanza Salvini-Di Maio : il 58% degli elettori ci sperano : Sondaggi, Governo M5s-Lega: la maggior parte degli italiani sembra convinta che alla fine si riuscirà a trovare l'intesa per la formazione di un nuovo Governo. Le indicazioni di voto.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:25:00 GMT)

Salvini sfida Di Maio : “Vediamo se M5S è solo chiacchiere”/ Lega apre per il Governo : è l'ora della verità : Salvini, "faccio un fioretto, smetto di fumare": la promessa del leader della Lega. Questo è il regalo di compleanno per il figlio Federico di 15 anni. Poi la battuta sul Governo...(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:55:00 GMT)

SONDAGGI - GOVERNO M5S-LEGA/ Intesa Salvini-Di Maio : ci crede il 70% degli italiani : SONDAGGI, GOVERNO M5S-LEGA: la maggior parte degli italiani sembra convinta che alla fine si riuscirà a trovare l'Intesa per la formazione di un nuovo GOVERNO. Le indicazioni di voto.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:50:00 GMT)

Il M5S precisa : "Di Maio è il nostro unico candidato premier" : "Luigi Di Maio è l'unico candidato premier del MoVimento 5 Stelle con cui intendiamo andare al governo e cambiare il Paese dando finalmente agli italiani le risposte che attendono da trent'anni". È quanto si afferma in un post pubblicato sul Blog delle stelle Le ricostruzioni riportate oggi sul quotidiano La Stampa sono prive di fondamento e le dichiarazioni attribuite a Massimo Bugani totalmente ...

“Via Di Maio e programma comune” Il governo della Consulta tra M5S e Pd : Pazienti, in attesa, i giocatori della partita sanno che si dovrà consumare senza esiti il primo giro di Consultazioni al Quirinale prima che si faccia sul serio. Davanti a una selva di microfoni, appena usciti dallo studio alla vetrata, la prossima settimana i vari leader mostreranno i muscoli, parleranno agli italiani ancora il linguaggio della c...

M5S : "Di Maio unico candidato premier" : Luigi Di Maio è l'unico candidato premier del MoVimento 5 Stelle con cui intendiamo andare al governo e cambiare il Paese dando finalmente agli italiani le risposte che attendono da trent'anni". Lo ...

Salvini “vertice Di Maio dopo Pasqua su programma Centrodestra”/ Leader Lega su Fb : “Governo con M5S si fa?" : “Lega, dov'è il tesoro?”. Salvini querela l'Espresso. E apre a M5S e Di Maio per il reddito di cittadinanza, mentre i pentastellati aprono al flat tax. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:55:00 GMT)