M5S | Colle e consultazioni | come si muoverà Di Maio il giovane | spiegato dal suo biografo

La Lega non rinuncia a FI : 'Il Colle convincerà M5S' : 'Vedrete, tra un mese o poco più la situazione si sbloccherà. Io aspetto Mattarella, sarà il capo dello Stato a condurre Di Maio a più miti consigli...'. Matteo Salvini, nelle telefonate da Ischia con ...

Visto che Di Maio non cede e Renzi non si mostra ragionevole, Mattarella intende logorare tutti e tre, Salvini compreso. Per arrivare a una figura di garanzia.

GOVERNO, Calendario CONSULTAZIONI al COLLE per il 4-5 aprile 2018: Casellati e Fico i primi da Mattarella, il M5s per ultimo. separati Meloni, Berlusconi e Salvini, il Pd sarà senza Renzi

Governo - il calendario delle consultazioni al Colle : M5S per ultimo da Mattarella : Comincerà con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, per finire 30 ore dopo con i gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle, ultimi trai big dopo la Lega. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso noto il calendario ufficiale delle consultazioni al Quirinale. Due giorni, mercoledì 4 e giovedì 5 aprile, per completare il primo giro di confronti con i partiti. Dopo Casellati, la prima a parlare con ...

Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, "a noi il premier", replica il leader Lega "dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua

Roma, 28 mar. (AdnKronos) – 'Il Partito Democratico di certo non parteciperà a nessun incontro sui programmi con altri in questi giorni. Noi attendiamo con rispetto prima di tutto le consultazioni del Presidente della Repubblica". Lo ha detto il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina.

Veltroni corteggia il M5S per scalare il Colle : Nell'intervista al Corriere della Sera, si è smarcato dalla linea politica , che aveva condiviso anche nella fase della scissione, di Renzi, ipotizzando una prospettiva nuova per il partito: la ...

Di Maio alla prima riunione dei senatori M5S : “Dei ministri si parla con il Colle - dei temi con i partiti” : “Dei ministri si parla con il presidente della Repubblica, dei temi con i partiti politici”. alla prima riunione dei 112 senatori del Movimento 5 stelle è intervenuto anche il capo politico Luigi Di Maio. Che come prima cosa ha parlato dei metodi per l’elezione dei presidenti delle Camere e delle prossime mosse in vista dell’eventuale formazione di un governo. “prima il metodo poi i nomi”, ha detto ribadendo ...

Pd. Veltroni : a certe condizioni e con la regia del Colle Pd dialoghi con M5S. Calenda : meglio di no : A favore di prove di dialogo con i 5 Stelle anche gli esponenti dell'area 'Emiliano', Lumia: "apriamo un confronto serrato e verifichiamo se le loro proposte di governo sono un bluff oppure no". Fortemente contrario Rosato, della direzione nazionale: "Abbiamo detto che stiamo all'opposizione, mi sembra un concetto chiaro"

Veltroni apre a Di Maio : "Sotto la regia del Colle - il Pd dialoghi con il M5S" : 'La sinistra ha fatto l'errore di togliere la memoria e le emozioni. Il problema non è Renzi. È molto più serio, più profondo, più sconvolgente' . Pur rifiutandosi di riprendere in mano le redini del ...

Walter Veltroni : "A certe condizioni e sotto la regia del Colle - il Pd dialoghi con M5S" : "Questa sconfitta non nasce per caso. Non è un accidente. La sinistra non ha colto la trasformazione della società. È stata forte quando la società era strutturata, organizzata per classi, con forti elementi unificanti. Nella società liquida la sinistra si è persa. Ha perso la sua capacità di essere se stessa, di rappresentare dentro il tempo della precarietà e della coriandolizzazione ...

Pd - da Martina a Cuperlo e Orlando : “Lega-M5S? Pericolosi”. Ma aprono a esecutivo di scopo : “Se lo chiede il Colle” : Un governo con la Lega e il Movimento 5 stelle? Per tutti o quasi sarebbe pericoloso. Al contrario, però, se a chiederlo dovesse essere il Quirinale sarebbero pronti a sostenere un governo larghe, anzi larghissime intese. E cioè anche con il Movimento 5 stelle e la Lega. Dà un indirizzo tutt’altro che netto l’assemblea di Sinistra Dem voluta da Gianni Cuperlo. È la prima uscita pubblica di Maurizio Martina come reggente dopo la ...

Il Colle non metterebbe veti a un’intesa M5S-Lega. Ma niente voto-bis in ottobre : Perlomeno incominciano a parlarsi: sulle presidenze delle Camere adesso tutti colloquiano con tutti. Addirittura, i grillini hanno avuto un fugace incontro con i rappresentanti di Berlusconi, incarnazione ai loro occhi del Male. Da qui a immaginare che la formula di governo si troverà magicamente, ce ne vuole. Tuttavia, nella prospettiva privilegia...

M5S a caccia dei numeri. E se gli altri partiti non volessero Di Maio premier? Castelli : “No”. Colletti non lo esclude : “Contano i programmi” : Nello stallo post elezioni è caccia ai numeri per avere una maggioranza. Il fedelissimo di Di Maio Riccardo Fraccaro è categorico: “I margini per una trattativa sono solo sui temi”. E se venissero messe in discussione le persone, a partire dal leader? “Se davvero gli altri partiti volessero fare il nostro programma, per me potrebbero metterci chiunque essi vogliono del M5s. Per noi prima dei nomi vengono ...