Lungo la nuova rotta dei disperati dove i gendarmi dettano legge “Siamo in Italia | ma

(Di domenica 1 aprile 2018) Dicono che a primavera, e con il disgelo, la montagna regalerà brutte sorprese. E che da sotto la neve ridotta in poltiglia affiorerà il corpo di chi non ce l’ha fatta ad attraversare il confine inseguendo il sogno della Francia. E dicono anche che l’incidente dell’altra notte con la polizia francese non è certo una novità. ...