Lucia Porcelluzzi in radio dal 30 Marzo con il singolo “Donna”

(Di domenica 1 aprile 2018)indal 30con ilNelleitaliane da venerdì 30“Donna”, ilche segna l’esordio discografico di, brano firmato da Luca Sala e Francesco Adessi. La canzone parla di una tematica molto attuale e sociale che accomuna tutte le donne, giovani e adulte, madri e mogli che non si amano abbastanza, che non si apprezzano, che non comprendono il prezioso valore della propria esistenza perché il malessere dovuto da una delusione d’amore, dall’illusione o da una vita che non accettano tormenta la loro mente, preferendo restare sole nel proprio dolore. Il brano incita tutte coloro afflitte da tale sofferenza ad amarsi, a rispettarsi, a piacersi, ad accettarsi, a urlare a tutto il mondo il proprio valore, affinché possano mostrare, con consapevolezza, lo splendore della propria luce, la ...