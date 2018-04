Lotta | Victory Cup 2018 | Laura Godino e Rebecca De Leo sul podio! Quinto posto per Simone

oasport

(Di domenica 1 aprile 2018) Due podi per l’Italia nell’ultima giornata dellaCup, torneo destinato ai cadetti, che ha avuto luogo a Gebze, in Turchia.De Leo hanno conquistato il terzonella competizione, rinvigorendo le sorti della spedizione azzurra in terra turca e mettendo in bacheca due podi di grande prestigio per dare linfa ad una carriera di assoluto livello in prospettiva futura.è salita sul terzo gradino del podio battendo 9-8 la turca Ozge Findikci, beniamina del pubblico, nella finalina della categoria -61 kg, mentreDe Leo si è imposta nella finale terzodella categoria -53 kg contro la bulgara Petya Libcheva, bissando il podio della sua compagna.Piroddu, intanto, ha sfiorato il terzo sigillo azzurro, perdendo la finale terzonello stile libero, categoria -60 kg, contro il russo Aleksandr Baltuev. Stessa ...