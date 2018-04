Lotta all' inquinamento | maschere anti-smog sulle statue a Parigi

Basket - 24a giornata Serie A 2018 : Milano prova l’allungo in attesa di Venezia. Si infiamma la Lotta per i playoff! : In attesa del posticipo di domani tra Venezia e Avellino, la 24a giornata vede Milano mantenere la testa della classifica e scappare con ora quattro punti di vantaggio sulla Reyer. L’Olimpia ha battuto Reggio Emilia per 92-78 in una partita risolta solo nell’ultimo quarto. Una Grissin Bon coriacea e combattiva è infatti riuscita a resistere per 30′, trascinata dai 20 punti di Amedeo Della Valle e i 19 di Jalen Reynolds. Nel ...

Parigi e la Lotta all’inquinamento : maschere anti smog sulle statue [VIDEO] : Per denunciare la grave situazione dell’aria a Parigi, le statue della fontana di Place de la Concorde sono state dotate di maschere antismog da un gruppo di ambientalisti: in tal modo hanno voluto chiedere all’amministrazione cittadina e alla politica misure concrete per combattere l’inquinamento che soffoca la capitale francese. L'articolo Parigi e la lotta all’inquinamento: maschere anti smog sulle statue [VIDEO] sembra essere ...

Parigi e la Lotta all'inquinamento : maschere anti smog su statue : Un gruppo di ambientalisti ha deciso di dotare le statue della fontana di Place de la Concorde di mascherine mediche per chiedere all'amministrazione cittadina e alla politica misure concrete per ...

Costa Rica al balLottaggio - sullo sfondo le nozze gay : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Costa Rica al balLottaggio : ANSA, - ROMA, 31 MAR - Si preannuncia un testa a testa serrato alle elezioni in Costa Rica domani tra i due candidati al ballottaggio, l'evangelico Fabricio Alvarado, del Partito di Restaurazione ...

Viminale - per le amministrative si vota il 10 giugno. BalLottaggio il 24 : Si andrà alle urne domenica il 10 giugno per il rinnovo di alcune amministrazioni comunali in Italia. Si voterà per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonchè per l'elezione dei ...

Lotta all'interno di Confindustria - alcuni industriali fanno partire un'azione legale contro la reggenza : I malesseri che covano ormai da mesi in Unindustria di Forlì-Cesena e che hanno avuto come punta visibile i l commissariamento da parte di Confindustria di tutti gli organi sociali eletti localmente , ...

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 10 GIUGNO - BALLottaGGI COMUNALI IL 24/ Voto 800 comuni - no Election Day con Regionali : ELEZIONI COMUNALI AMMINISTRATIVE: 10 GIUGNO, eventuali BALLOTTAGGI il 24 GIUGNO. Decreto Minniti, si vota in 21 capoluoghi: Catania, Brescia, Messina, Vicenza e Siracusa i più importanti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Di Francesco : “Pellegrini out e davanti balLottaggio tra Dzeko e Schick” : “Dzeko e Schick? Sono 50-50, o gioca uno ol’altro”. Deciderà nelle prossime ore chi dei due centravanti giocherà nella trasferta di domani al Dall’Ara contro il Bologna il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco. “Sono in 3 i giocatori che si giocano un posto in avanti (Perotti, Gerson ed El Shaarawy ndr), quello più sicuro di giocare è Stephan. Defrel ha invece meno allenamento sulle gambe e difficilmente giocherà ...

Elezioni amministrative il 10 giugno - balLottaggi il 24. Si vota in 800 Comuni : Il ministro dell’Interno Marco Minniti ha fissato, con proprio decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario per domenica 10 giugno 2018. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 24 giugno. Le consultazioni amministrative 2018 riguardano ...

Castellammare - Elezioni amministrative - si vota il prossimo 10 giugno. Eventuale balLottaggio il 24 : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Ex coniuge e padre violento arrestato dalla polizia Castellammare - Nuovi furti al cimitero, vergogna senza fine Castellammare - Blitz della Guardia di ...

Elezioni Amministrative - decreto Minniti : 10 giugno Comunali/ BalLottaggi 24 giugno : al voto Brescia e Catania : Elezioni Comunali Amministrative: 10 giugno, eventuali Ballottaggi il 24 giugno. decreto Minniti, si vota in 21 capoluoghi: Catania, Brescia, Messina, Vicenza e Siracusa i più importanti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:41:00 GMT)

Amministrative : si vota il 10 giugno - balLottaggi il 24 : Il Viminale fissa le date delle elezioni per i Comuni nelle Regioni a statuto ordinario - Si vota domenica il 10 giugno per il rinnovo di alcune amministrazioni comunali in Italia, tra elezione ...

Elezioni comunali il 10 giugno 2018 : gli eventuali balLottaggi il 24 giugno : Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha fissato, con proprio decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'...