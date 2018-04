Lotta alle organizzazioni criminali | Regione e Prefetture rafforzano l' azione di

Morto Mondonico - da anni Lottava contro il cancro : da allenatore fece grandi Atalanta e Torino : Ciao Mondo, ci mancherai. pic.twitter.com/keuAsvBjHQ - Torino Football Club , @TorinoFC_1906, March 29, 2018 Nato a Rivolta d'Adda il 9 marzo 1947 , ha giocato con Cremonese, Torino, Monza e Atalanta,...

Il dolore di CarLotta - moglie di Fabrizio Frizzi - alla camera ardente allestita in Rai : Un volto pieno di dolore quello di Carlotta Mantovan, moglie dal 2013 di Fabrizio Frizzi. La donna, insieme al fratello del conduttore, ha accolto i molti che hanno voluto rendere omaggio al presentatore la cui camera ardente è stata allestita all'interno degli studi Rai.Fra i molti anche l'ex premier Paolo Gentiloni che ai microfoni di RaiNews2 ha voluto ricordarlo così: "Fabrizio Frizzi era una bella persona, e per questo la ...

Chi è l’attivista Emma González - il nuovo volto della Lotta alle armi : Emma Gonzalez parla durante la manifestazione a Washington (Foto: JIM WATSON/AFP/Getty Images) “A tutti i politici che prendono finanziamenti dalla Nra: vergognatevi“. Pochi giorni dopo l’ennesima strage in una scuola americana, una ragazzina parla davanti ai microfoni di tutte le televisioni del Paese. Testa rasata, lacrime in volto, ma voce ferma. Chiama in causa direttamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. ...

Usa - Emma e i giovani simbolo della Lotta alle armi : «Sogno un mondo senza armi - ha continuato-. Lo avete sentito in tutta la nazione, noi saremo una grande generazione». Gli attivisti che stanno cambiando il volto degli Stati Uniti sono tanti e ...

Usa - Emma e i giovani simbolo della Lotta alle armi : È salita sul palco ed è rimasta in silenzio per sei interminabili minuti e venti secondi. Gli stessi impiegati dal 19enne Nikolas Cruz per compiere la strage del liceo Marjory Stoneman Douglas di Parkland, in Florida. Era San Valentino, il 14 febbraio scorso ed Emma Gonzalez, 18 anni, era in aula come ogni giorno. Mentre sotto i colpi d’arma da fuoco di quello studente che era stato espulso e i cui problemi mentali erano noti, perdevano la ...

Zuckerberg : «Fatti errori - ora Lotta alle app canaglia. Rischi per le elezioni di mid-term» : Il Ceo di Facebook ha indicato di voler «passare all'avanguardia nel risolvere» sfide quali quelle di troll, fake news e abusi. «Non posso promettere che scoveremo tutto», ha però aggiunto. Anzi, ha detto di «essere sicuro che qualcuno stia provando» anche oggi a infiltrarsi e manipolare informazioni in vista delle elezioni americane di mid-term a novembre...

Uomini e Donne / Anna Tedesco risponde alle frecciatine : "Continuo sempre a Lottare" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Anna Tedesco ha lasciato il programma per sempre? Intanto manda delle frecciatine a Gianni Sperti e Giorgio Manetti(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:10:00 GMT)

Lotta alle mafie - Libera a Foggia : 'Cambiamento ha bisogno di tutti' | : Nella 23esima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della criminalità organizzata, nella città pugliese sfilano migliaia di persone. Accanto al presbitero, tanti studenti ed ...

Lotta alle mafie - al liceo Garofano una rassegna di incontri contro la violenza : ... docente del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", con sede in Santa Maria Capua Vetere, che tratterà il tema de "La violenza minorile: dal mondo reale a ...