Londra minaccia di chiudere rappresentanza commerciale della Russia

Londra accusa Mosca e riapre 14 dossier. Cremlino : non si dovrebbe minacciare una potenza nucleare : Theresa May chiede spiegazioni alla Russia con un ultimatum, dura risposta di Mosca. La polizia e i servizi segreti dell'MI5 compiranno nuovi accertamenti sul decesso, negli ultimi anni nel Regno Unito, di persone russe o legate in qualche modo alla Russia, sulle cui circostanze sono stati in passato sollevati dubbi