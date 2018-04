L' omaggio di Ballando con le stelle a Fabrizio Frizzi sull' Hallelujah di

huffingtonpost

(Di domenica 1 aprile 2018) "È venuto a mancare un fratello. Quando, mercoledì, siamo arrivati in studio dopo i funerali, ci siamo chiesti come avremmo fatto ad andare in onda". Milly Carlucci ha aperto la quarta puntata di "con le" visibilmente commossa, con il pensiero rivolto a. La conduttrice ha perso un amico e nel suo programma ha voluto regalare a lui uno degli omaggi più belli.e note dell'di Leonard Cohen, i ballerini si sono esibiti in una danza dedicata al conduttore. La sua foto è apparsao sfondo, mentre il cast della trasmissione si è riunito sul palco. "Sono convinta che il nostro applauso sia arrivato fino lassù", ha detto Milly, con il pubblico in piedi per una standing ovation. CIAOConLepic.twitter.com/VMCa7EzaLq —ConLe(@_Rai) 31 marzo 2018"In questi ...