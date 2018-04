“Lo voglio” C’è posta per te | è il finimondo Protagonista di una delle storie del

caffeinamagazine

: Ciao come va? Ah ah ah scherzo non lo voglio sapere pesce di pasqua - scottecs : Ciao come va? Ah ah ah scherzo non lo voglio sapere pesce di pasqua - ilaryya_ : RT @scottecs: Ciao come va? Ah ah ah scherzo non lo voglio sapere pesce di pasqua - fabiocp88 : @jason05_ @micha3lj89 Premettendo che quella competizione europea amichevole vorrei vincerla da circa 20 anni, allo… -

(Di domenica 1 aprile 2018) Sabato 31 marzo 2018 è andata in onda una nuova puntata di C’èper te. Tante leche si sono susseguite e che hanno fatto piangere il pubblico, come accade ogni sabato. Unache ha fatto emozionare di più – e che ha provocato anche altro, ve lo diciamo tra un po’ – è quella di Stefania, Michele e della loro famiglia. Arrivano da Parigi. Stefania non vede la sua famiglia d’origine da 27 anni: i genitori hanno sempre considerato il marito – divorziato con figli – un “bigia la giornata”. Così i rapporti tra di loro si sono interrotti. Ma Maria De Filippi spedisce i suoi postini a cercare la famiglia di Stefania. E in studio entrano i genitori e le due sorella di Stefania. Maria cerca in ogni modo di far riappacificare la famiglia ma Giorgina sostiene che Stefania li abbia cercati perché malati e prossimi a lasciareeredità. Il padre, però, decide di aprire la ...