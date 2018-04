Livorno | dieci indagati per morte di due operai

Livorno - dieci indagati per la morte di due operai nell’esplosione di un serbatoio in porto : In attesa delle autopsie sui corpi di Lorenzo Mazzoni, 25 anni, e Nunzio Viola, 52 anni, morti mercoledì nell’esplosione di un serbatoio di acetato di etile nei Depositi Costieri Neri al porto, la magistratura labronica ha iscritto dieci persone nel registro degli indagati. Lo scrive la Gazzetta di Livorno citando fonti della Procura. Tra gli indagati ci sarebbero i vertici della Labromare e dei Depositi costieri Neri. Per tutti l’ipotesi di ...

