Livorno | dieci indagati per la morte di due operai nell’esplosione di un serbatoio in

Morti bianche : dieci indagati per l’esplosione al Porto di Livorno : Per la morte dei due operai causata dal l’esplosione di una cisterna c’è l’ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo per i manager delle società coinvolte

Esplode serbatoio di farine a Treviglio Due operai morti nella Bergamasca Per lo scoppio di Livorno dieci indagati : Incidente alla Ecb di Treviglio, che produce mangimi per animali domestici. Lo scoppio in un serbatoio utilizzato come essiccatoio di farine alimentari. Sul posto i vigili del fuoco: lo stabilimento è saturo di anidride carbonica