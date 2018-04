Livorno | ci sarebbero dieci indagati per morte di due operai

Livorno - esplode un serbatoio nel porto. Ci sarebbero due morti e almeno un ferito grave : Sono due gli operai morti nell’esplosione del serbatoio nel porto industriale di Livorno e un altro operaio sarebbe in gravi condizioni. Ma i feriti potrebbero essere di più. ...

Esplosione al porto di Livorno : ci sarebbero alcuni feriti : Un' Esplosione si è verificata in un serbatoio nel porto industriale di Livorno . Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Secondo alcuni testimoni, ci sarebbero alcuni operai feriti . La zona nel deposito di oli combustibili è stata completamente evacuata.

Livorno - esplosione al porto industriale : ci sarebbero feriti : Un' esplosione si è verificata poco fa in un serbatoio nel porto industriale di Livorno . Sul posto sono già arrivate le prime squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze: secondo alcuni testimoni ci sarebbero alcuni operai feriti . La zona nel deposito di oli combustibili è stata completamente evacuata. sarebbero due o tre gli operai coinvolti nell' esplosione del serbatoio di etilene numero 62 avvenuta nella zona industriale di ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim’ora Porto Livorno : esplosione in un serbatoio - ci sarebbero feriti (28 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Porto di Livorno, esplosione in un serbatoio nella parte industriale. Ci sarebbero feriti, le novità. In tilt anche Porto di Genova (28 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 14:25:00 GMT)