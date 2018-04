Livigno | valanga investe auto Paura per mamma e figlia

Valanga a Livigno - scialpinista austriaco muore travolto | : L'incidente si è verificato in zona Forcola dopo il distacco di una massa di neve. La vittima era insieme a due amici: uno dei due è stato travolto ma non ha riportato traumi, il terzo ne è uscito del ...

Valanga a Livigno - morto uno scialpinista. Travolti anche i compagni : sono tutti salvi : Stava facendo una gita con tre suoi amici sulle montagne di Livigno, in provincia di Sondrio, quando ha perso la vita travolto da una Valanga. L’allarme è scattato attorno alle 14, quando alcuni testimoni hanno riferito di aver notato il distacco della massa di neve e hanno perlustrato una vasta area montuosa anche in elicottero fino a quando hanno trovato lo scialpinista, un 59enne austriaco, per il quale non c’era più niente da fare. La ...

Valanga a Livigno : scialpinista muore travolto - un altro è ferito : Valanga a Livigno: scialpinista muore travolto, un altro è ferito L'incidente si è verificato intorno alle 14 in zona Forcola dopo il distacco di una massa di neve. Ancora non si conoscono le generalità della vittima. ferito un compagno di escursione che i soccorritori stanno cercando di portare in ...

Livigno. Tedesco travolto e ucciso da una valanga : Un Tedesco è morto lunedì pomeriggio, travolto da una valanga nella zona della Val Nera, nei pressi di Livigno, a

Valanga a Livigno : ferito un secondo scialpinista : Non era solo lo sciatore morto questo pomeriggio a Livigno (Sondrio): la Valanga che si e’ staccata in zona Forcola, al confine con la Svizzera, ha travolto anche un altro sciatore che al momento risulta ferito. I soccorritori stanno ora cercando di portare in salvo il secondo escursionista, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dal maltempo: nella zona, infatti, oltre al pericolo concreto di nuovi distacchi, e’ in corso una ...

Scialpinista muore travolto da una valanga a Livigno - : L'incidente si è verificato intorno alle 14 in zona Forcola dopo il distacco di una massa di neve. Ancora non si conoscono le generalità della vittima

Valanga a Livigno : uomo muore nella zona della Forcola : Un uomo è morto travolto da una Valanga oggi pomeriggio nella zona della Forcola a Livigno. La tragedia nel primo pomeriggio introno alle ore 14.

Scialpinista muore travolto da una valanga a Livigno : Scialpinista muore travolto da una valanga a Livigno L'incidente si è verificato intorno alle 14 in zona Forcola dopo il distacco di una massa di neve. Ancora non si conoscono le generalità della vittima Parole chiave: Livigno ...

VALANGA Livigno - MORTO SCIALPINISTA/ Ultime notizie Forcola - travolto da slavina : salvo il compagno : Valtellina, VALANGA a LIVIGNO (Sondrio) travolge e uccide uno SCIALPINISTA. salvo l'altro compagno escursionista anche lui travolto dalla slavina: Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:40:00 GMT)

Muore scialpinista travolto da una valanga a Livigno : In questi giorni il rischio di valanghe è particolarmente marcato nella zona, i soccorsi sono intervenuti quanto intorno alle 14 è scattato l’allarme ma per l’uomo non c’è stato niente da fare

Livigno : muore scialpinista travolto da una valanga : I soccorritori, partiti in elicottero subito dopo il distacco della massa di neve, arrivati sul posto non hanno potuto far nulla per la vittima

Montagna : valanga a Livigno - un morto : Milano, 19 mar. (AdnKronos) - Una persona è morta travolta da una valanga staccatasi sopra Livigno, località sciistica in provincia di Sondrio. Lo comunica l'Areu, l'Agenzia regionale emergenza e urgenza.